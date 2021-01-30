Лукашенко объяснил, почему он против обучения сына на Западе

30.01.2021, 3:06, Новости дня

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Президент Белоруссии высказался против обучения на Западе как своего младшего сына Николая, так и других белорусов.

По мнению Лукашенко, обучение гуманитарным специальностям в западных вузах – это «промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами» (оппозиционерами – прим. ВЗГЛЯД), информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал СТВ.

«Так будет всегда: они (западные вузы – прим. ВЗГЛЯД) готовят агентов влияния в нашем обществе», – считает глава Белоруссии.

Также Лукашенко рассказал, что не будет советовать сыну поступать в Белгосуниверситет.

«Не потому, что это плохой вуз. Это сильный вуз. Не хочу чисто эмоционально… чтобы говорили, что сын в лучший вуз. Все же стремятся у нас в БГУ трудоустроить своих детей. Не в этом дело. Важно, чтобы, конечно, вуз был крепким, но все зависит от самого человека, особенно теперь. Извините за нескромность, для него не важно, в каком он вузе будет учиться», – поделился Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко исключил передачу поста президента республики своим сыновьям.

У Лукашенко трое сыновей, семь внуков и внучек. Старший сын Виктор является помощником президента Белоруссии по национальной безопасности, членом Совета безопасности страны, первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии. Средний сын Дмитрий занимает пост председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб». Младший сын Николай – учащийся.