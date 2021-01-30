В ЛНР анонсировали старт вакцинации от коронавируса «Спутником V»

30.01.2021, 3:06, Новости дня

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Медучреждения самопровозглашенной Луганской народной республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщил глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

«Как я и говорил раньше, в ближайшие сутки в ЛНР поступит первая пробная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Со следующей недели медучреждения республики планируют начать процесс вакцинации отдельных категорий населения», – сообщил Мирошник.

По его словам, все условия для обеспечения процесса вакцинации в республике созданы. ЛНР и ДНР ожидают получить 145 тыс. доз российской вакцины. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

Ранее в январе первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил надежду, что российское правительство поддержит предложение нижней палаты парламента о вакцинации жителей ЛНР и ДНР российскими препаратами от коронавируса.

По обнародованным данным минздрава ЛНР, с начала пандемии в республике было выявлено 2577 случаев COVID-19, 224 человека скончались.