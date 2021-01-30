 

Зеленский отдыхал в Буковеле до карантина – Степанов

30.01.2021, 2:36, Новости дня
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Министр здравоохранения Максим Степанов 29 января в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” выразил свое недовольство тем, что на горнолыжных курортах в Украине в январе не соблюдался “карантин зимних каникул”. 

Отвечая на вопросы журналиста в ходе рекламного блока ток-шоу, которое выходит также на YouTube-канале Shuster online, Степанов подчеркнул, что Минздрав не имеет полномочий, чтобы проверять соблюдение карантина. 

“Проверками и контролем за этими вещами в первую очередь занимаются контролирующие органы: Госпродпотребслужба, Национальная полиция, органы местного самоуправления. Минздрав не занимается проверками. Минздрав может советовать провести проверки – что делал Виктор Ляшко. Но у нас нет ни ресурсов, ни полномочий провести какие-то проверки. Я категорический противник того, что было. Я считаю, что нужны были проверки. Так нельзя было”, – сказал Степанов.

Журналист отметил, что в соцсетях активно обсуждали зимний отдых президента Украины Владимира Зеленского в Буковеле. 

“Президент был [там] до того, как ввели карантин. Он полностью законопослушно все это делал”, – ответил Степанов. 

“Карантин зимних каникул” в Украине действовал с 8-го по 24 января. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). 

Магазины могли продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию. Во время локдауна некоторые супермаркеты не стали убирать с полок товары, запрещенные к продаже, а просто заклеили их сигнальными лентами.

Фотографии с Зеленским в Буковеле украинцы публиковали в соцсетях 5–7 января. 8 января украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репяховой показывали большую очередь на подъемник в Буковеле. 

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов 10 января рассказал, что трое его знакомых подтвердили, что в Буковеле в период локдауна работали рестораны, кафе, бассейны, спортзалы, “наливайки, магазины и сувенирки”. “Колготки, простите за ерничание, купить опасно, а простоять час жопка к жопке в очереди на подъемник в Буковеле не опасно?” – возмущался он. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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