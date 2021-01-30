 

В ЕС разрешили использование вакцины AstraZeneca

30.01.2021, 2:12, Новости дня
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Европейская комиссия разрешила использование на рынке Евросоюза третьей по счету вакцины против коронавируса – от компании AstraZeneca, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы только что разрешили (применять) вакцину AstraZeneca на рынке ЕС после положительной оценки (этого препарата) Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Я ожидаю, что компания доставит 400 миллионов доз, как и было договорено», – написала она в Twitter.

При этом еще в четверг сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины против коронавируса на первый квартал 2021 года в предусмотренных контрактом объемах.

Тем временем регулятор Евросоюза – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сочло интересной идею комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca. 



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