 

Степанов: Мы понимаем, что количество людей, которые переболели COVID-19, больше, чем в статистике

30.01.2021, 1:42, Новости дня
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов признал, что официальная статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 не отражает реальной ситуации в стране. Об этом он сказал 29 января в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая выходит на канале “Украина” и YouTube-канале Shuster online. 

“Конечно, в нашу статистику попадают только те люди, чей диагноз мы верифицировали. Если человек заболел и никуда не идет, не сдает тест, не обращается к семейному врачу, а просто находится дома и переболел в это время, он не может попасть просто в эту статистику, это невозможно. Но мы понимаем, что количество людей, которые переболели, – это показывают разные социологические исследования – больше, чем у нас в статистике”, – заявил он в ходе рекламного блока, общаясь с журналистом ток-шоу.  

Степанов не сказал, сколько, по оценке Минздрава, украинцев могло переболеть коронавирусной инфекцией. 

“Мы можем считать только по социологии, которую обнародуют. В некоторых исследованиях это примерно 17–18%”, – отметил он. 

Согласно результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, обнародованным 20 января, 16% украинцев считают, что уже переболели или болеют COVID-19. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,2 млн человек, 22 479 пациентов с COVID-19 умерли, более 1 млн – выздоровели. Население страны, по данным Госстата на 1 декабря 2020 года (.docx), составляет 41,6 млн человек.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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