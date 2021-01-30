 

Кох: Кох: У диктатора Путина все пошло по сокращенной программе. Дворец превратился в говно до того, как Путин в него въехал

30.01.2021, 1:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У всех нормальных диктаторов есть железная последовательность: сначала он становится диктатором, потом строит себе дворец, потом наслаждается жизнью в нем, потом его из этого дворца выносят ногами вперед, а потом дворец разваливается и превращается в говно.

И только у диктатора Путина все пошло по сокращенной программе: дворец превратился в говно еще до того, как Путин в него въехал! До того, как он насладился жизнью в нем! Диктатор, переживший свой дворец, – это новация в области диктатороведения…

Дворец сгнил и покрылся плесенью, а Путин даже не успел покрасоваться в его апартаментах и сразить невъ…бенной роскошью своих зарубежных “коллег”…

Воля ваша, но по мне, так это новое слово в понтах: раньше “настоящие пацаны” прикуривали от стодолларовых купюр, а теперь выбрасывают неношеные дворцы.

Мне кажется, это новый взгляд на стиль а-ля “Новый Русский”. Тагил рулит!!!

Источник: Альфред Кох / Facebook

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / «Молодежка ОНФ» начала отмечать День студента

09.08 / Лидеры Польши и Литвы призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия

25.06 / В Госдуму внесут проект о праве владельцев Telegram-каналов на собственность телефонного номера

19.11 / Лысаков: В РФ некому гоняться за нарушителями на электросамокатах

17.11 / В Перу уже третий раз за неделю сменили главу государства

25.12 / Экс-капитану сборной России присудили 100 часов исправительных работ. Он избил рефери

07.01 / Чичваркин: Что получили крымчане? Вместо вороватой, малахольной украинской власти 2013 года – злобную, бандитскую, путинскую 2014-го

16.08 / Воскресные акции протеста в Минске прошли без задержаний

03.12 / «Краснодар» обыграл «Ренн» в футбольной Лиге чемпионов

03.01 / В ЮАР заявили о переговорах с Россией о вакцинации «Спутником V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска