 

Экс-замглавы СБУ, готовившего покушение на сотрудника спецслужбы, объявили в розыск

30.01.2021, 1:42, Новости дня
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Бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации заказного убийства, объявили в розыск. Об этом сообщает “Цензор.НЕТ” со ссылкой на спецслужбу.

Местонахождение Нескоромного на данный момент неизвестно.

По информации издания, следователи также анализируют материалы, опубликованые в СМИ, чтобы дать оценку действиям Нескоромного, в которых могуть содержаться признаки государственной измены. Речь идет о записях разговоров Нескоромного, в которых он восхищается президентом РФ Владимиром Путиным и передает привет “нашей московской семье”.

Нескоромного подозревают в организации убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Первым о подготовке покушения сообщил главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов. Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что 22 января в Киеве по этому делу задержали полковника СБУ Юрия Расюка. Собеседники “Украинской правды” подтвердили его информацию. Журналист назвал Наумова другом и “правой рукой” главы СБУ Ивана Баканова и рассказал, что в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного (президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность в ноябре 2019 года, а уволил в марте 2020-го). 

23 января СБУ подтвердила информацию о предотвращении убийства своего сотрудника. В ведомстве рассказали, что за совершение преступления организатор предложил $50 тыс.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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