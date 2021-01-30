«Символ беззакония, жестокости и нравственного разложения»
30.01.2021, 1:36,
Разное
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Открытое письмо детей и внуков участников советского Атомного проекта в связи с планируемой установкой фигуры Берии на ВДНХ.
Павильон «Росатом» на ВДНХ. 3d модель.
Несколько дней назад нам стало известно, что «Росатом» принял решение установить на ВДНХ скульптурную композицию, посвященную истории Атомного проекта, где рядом со скульптурными портретами научных руководителей проекта И.В. Курчатова, Ю.Б. Харитона, К.И. Щелкина и некоторых других будет размещена фигура Л.П. Берии.
Мы, дети и внуки ученых, принимавших участие в советском Атомном проекте, выражаем категорический протест против этой идеи.
Лаврентий Берия.. Фотоархив РИА Новости
Л. Берия — одна из самых зловещих фигур в истории нашей страны. Он играл центральную роль в руководстве сталинской машиной массовых репрессий, бессудно уничтожившей в 1930–1950 гг. миллионы наших сограждан. Помимо ужасающих человеческих последствий, репрессии нанесли тяжелый и во многих случаях непоправимый урон развитию отечественной науки.
Имя Берии давно и заслуженно стало символом беззакония, ничем не ограниченной жестокости и нравственного разложения.
Недопустимо использовать историю Атомного проекта для того, чтобы поставив Берию в один ряд с выдающимися учеными и достойными людьми — научными руководителями советского Атомного проекта, обелить его личность и придать ей респектабельный статус.
Кроме того, такая скульптурная композиция де-факто реабилитирует Л.П. Берию, несмотря на то, что решением Верховного суда РФ от 29 мая 2000 года Л.П. Берии и его ближайшим соратникам было отказано в реабилитации на основании того, что они «создали преступный механизм массовых репрессий».
Мы требуем отменить решение об установке фигуры Л.П. Берии на ВДНХ.
Письмо отправлено в администрацию президента РФ и государственную корпорацию «Росатом».
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Источник: Новая газета
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