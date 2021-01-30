Политика: Рязанского вице-губернатора довели до отставки подвиги

30.01.2021, 1:18, Новости дня

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В пятницу в отставку подал рязанский вице-губернатор Игорь Греков, которого на последней пресс-конференции президента журналистка попросила наградить звездой Героя РФ – якобы чиновник спас из огня семь человек. До этого Греков совершил еще один героический поступок – спас тонущего мальчика. Эксперты уверены, что между систематическими подвигами вице-губернатора и его отставкой есть прямая взаимосвязь.

В пятницу первый зампред правительства Рязанской области Игорь Греков покинул пост по собственному желанию. Постановление об отставке вице-губернатора подписал глава региона Николай Любимов. Пресс-секретарь губернатора сообщил, что Греков переходит на другую работу, не связанную с госслужбой. Как отмечается на сайте правительства Рязанской области, прекращены и полномочия советников вице-губернатора на общественных началах – Арнольда Грынина и Владимира Арцыбашева.

Греков, который находился на посту вице-губернатора более трех лет, не раз становился в прямом смысле героем местной прессы, но на всю Россию чиновник прославился в декабре 2020-го, во время большой пресс-конференции Владимира Путина. Среди журналистов, которые задавали вопросы президенту, находилась директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова, которая стояла с плакатом «Я беременна». Взяв слово, Безукладова попросила присвоить вице-губернатору Грекову звание Героя России. На вопрос президента о связи этой просьбы с беременностью девушка ответила, что рассчитывала, что «яркая табличка» заставит обратить на нее внимание.

В ходе общения с главой государства Безукладова заявила, что высокой награды Греков достоин за спасение семи человек во время пожара в Скопинском районе Рязанской области на территории бывшей воинской части, где взорвались боеприпасы. Как утверждала Безукладова, сначала Греков спас двух пожилых людей, получил контузию, но затем вернулся за матерью с двумя детьми и еще двумя пожилыми.

Однако никакого подтверждения подвигу чиновника не последовало. Напротив, телеграм-канал Mash опубликовал видео, в котором начальник пожарной войсковой части заявил, что Греков не вытаскивал людей из огня. Другой участник спасательной операции Сергей Ожередов сообщил, что спасением людей занимались он, начальник местной пожарной службы и еще три–четыре человека. «Где был в этот момент Греков? Греков стоял в сторонке. После он торжественно принимал тех, кого уже вывели (прям под камерами). И «под вывеской «мы спасаем» зарабатывал бонусы и премии», – цитирует РБК слова Ожередова.

Вопросы возникли и к директору «МК в Рязани», которая избрала довольно странный способ оповестить Россию о чиновнике-герое. Напомним, что после пресс-конференции главы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич обратился в Союз журналистов РФ с требованием наказать Безукладову за попытку, по его мнению, обмануть главу государства ради лоббирования интересов рязанского чиновника.

Ранее в местной прессе активно обсуждалось и другое героическое деяние Грекова – спасение ребенка, который чуть не утонул в пруду рядом с правительственным домом в поселке Дягилево. 5 мая 2018 года местная жительница Светлана Пушкина с двухлетним сыном гуляли по берегу пруда, когда у мальчика из руки вырвался воздушный шарик. Со слов женщины, ребенок потянулся за шариком, споткнулся и упал с берега. На крики о помощи подбежал мужчина, который бросился в холодную воду и вытащил мальчика. В письме в региональное управление МЧС Пушкина сообщила, что спасителем ее сына был вице-губернатор Греков.

Эта история – правда, подтвердила женщина в беседе с газетой ВЗГЛЯД уже после сообщений об отставке чиновника. По словам собеседницы, тогда, в мае 2018-го, «было желание прийти с цветами и тортом в знак благодарности за спасение сына», но ее остановило то, что Греков занимал высокую должность. «Я часто вспоминаю его добрым словом. Если он принял сейчас такое решение, это его право. Все мы люди, и все мы принимаем решения. Греков поступил очень благородно и достойно», – отметила Пушкина.

Похоже, чиновник действительно совершил этот благородный поступок. Но судя по тому, что сообщения о другом подвиге – спасении семерых человек при пожаре, не подтвердились, команда вице-губернатора решила регулярно использовать такие информационные поводы.

Но, как отмечают эксперты, просчетом оказалась попытка увенчать вице-губернатора званием Героя России, обратившись напрямую к главе государства. Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что увольнение Грекова связано с эпизодом на большой пресс-конференции.

«Подстава была знатная. Единственное, что непонятно – кого подставили? Губернатора или вице-губернатора? И кто конкретно подставил? Сторонники ли этого вице-губернатора по недомыслию? Либо противники вице-губернатора, сделавшие со стороны такой сложный стратегический ход? Тем не менее, мы видим, что результат налицо – произошла отставка», – отметил Данилин.

В Рязани полагают, что скандал с попыткой выбить для Грекова звезду Героя РФ был поводом, но не единственной причиной для отставки. «Это был серьезный прокол, который наносил удар в том числе по имиджу губернатора Любимова», – полагает координатор Рязанского регионального клуба политологов, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений РГУ имени Есенина Юрий Мостяев.

Политолог добавил, что не в пользу Грекова складывалась ситуация на Новорязанской ТЭЦ, с которой «тарифы уходят по одной цене, а населению идут практически в два раза дороже, и нигде в Центральной РФ таких высоких тарифов нет». «Энергетический блок курировал Греков, – отметил Мостяев. – Он же курировал и политические вопросы. А скоро выборы в Госдуму. Соответственно, влияние Грекова в этом плане было подорвано. Еще сыграла свою роль борьба региональных элит, потому что Греков все-таки чужой, он у нас лишь с 2017 года – до этого работал в Ростове-на-Дону. И он начал потихоньку подтягивать своих людей. Естественно, это не могло не вызывать негативной реакции со стороны «старожилов», которые не могли противостоять ему напрямую, но какую-то свою борьбу вели», – отметил Мостяев.

По словам собеседника, в прошлом году фамилия Грекова упоминалась в связи со скандалом вокруг строительства детских площадок и детского питания, что наносило имиджевый удар в том числе по губернатору. «Губернатор, учтя все эти факторы, ласково попросил Игоря Михайловича самому подать в отставку, не доводить дела до более серьезных вещей», – заключил Мостяев.

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