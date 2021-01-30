 

Собянин: Больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом

30.01.2021, 1:18, Новости дня
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Большая часть москвичей уже переболели коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Больше половины москвичей переболело <…> Им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла», – сообщил Собянин в эфире «России 1», передает ТАСС.

Ранее Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью.

Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.



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