Эксперт отреагировал на громкие заявления Лукашенко об амнистии

30.01.2021, 1:12, Разное

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Карбалевич напомнил, что в последнее время в экспертной среде появились рассуждения о том, что нельзя бесконечно зажимать гайки, что власти притормозили тотальную зачистку, что скоро следует ожидать амнистию для политзаключенных. Александр Лукашенко на эти рассуждения ответил 28 января.

“Прежде всего, амнистии не будет”, – привел слова главы государства эксперт. Также он добавил, что Александр Лукашенко заявил, что народ просит его не уходить с поста президента Белоруссии.

И, наконец, самое главное. Политобозреватель отметил, что в чрезвычайном порядке принимается “антиреволюционное” законодательство. Карбалевич объяснил, что изменения будут касаться не только административного, уголовного, уголовно-исполнительного кодекса, но и трудового и избирательного законодательства.

Эксперт считает, что вскоре в республике будет криминализирована любая неподконтрольная властям общественная деятельность и просто инакомыслие. “Это чтобы больше не было излишних иллюзий”, – заключил он.

Напомним, волна протестов захлестнула Белоруссию в августе прошлого года. Сторонники оппозиции остались недовольны результатами президентских выборов и вышли на улицы с требованием провести новые. Александр Лукашенко обвинил Запад в разжигании обстановки в республике.