“РФ ни у Венгрии, ни у Сербии не забирала территории”. Степанов объяснил, почему Украина не покупает российскую вакцину

30.01.2021, 0:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” в том числе из-за агрессии РФ. Об этом 29 января заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

Министр сказал это после заявления нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестора Шуфрича о том, что Украина могла бы производить российскую вакцину, пока недоступны другие препараты. Шуфрич подчеркнул, что Венгрия и Сербия уже разрешили использование вакцины “Спутник V”.

“Российская Федерация ни у Венгрии, ни у Сербии, ни у любой другой страны не забирала территории и не приносила войну и смерть в страну”, – ответил министр.

Степанов также назвал техническую причину. По его словам, в России с начала массовой вакцинации в декабре 2020 года прививку получили 1,5 млн человек.

“Поэтому разговоры о каком-то масштабном производстве вакцины, мягко говоря, очень сильно преувеличены”, – отметил глава Минздрава.

Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала “Спутник V”. Об этом 21 января сообщил сайт разработчика вакцины. Препарат прошел регистрацию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований в России.

“По аналогичной процедуре вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Беларуси”, – уточнили производители.

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

2 января нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания “Биолек” обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины “Спутник V”. В ответ главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. “Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности”, – отметил он.

5 января “Биолек” и Минздрав подтвердили, что компания действительно подала соответствующую заявку.

Степанов говорил, что Украина не рассматривает российскую вакцину в своем плане вакцинации.

—