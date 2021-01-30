 

В РФ задержали настоятеля Храма летающего макаронного монстра, его обвиняют в сотрудничестве с “Открытой Россией”

30.01.2021, 0:48, Новости дня
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В Нижнем Новгороде задержан бизнесмен, активист Михаил Иосилевич, которого обвиняют в сотрудничестве с “нежелательной организацией” “Открытая Россия”. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

К нему домой пришли полицейские и предложили проехать в Следственный комитет, чтобы составить протокол задержания. Полицейские уведомили Иосилевича о направленном в суд ходатайстве об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Заседание суда состоится завтра, 30 января.

“Какой-то беспредел. Подписку о невыезде я не нарушал. Это превышение полномочий в чистом виде”, – написал он.

Предыдущую меру пресечения избрали в октябре 2020 года. Тогда же в рамках этого дела прошли обыски не только у Иосилевича, но и у ряда нижегородских активистов, в том числе главного редактора издания Koza.Press Ирины Славиной. На следующий день журналистка подожгла себя у здания местного МВД. Следственный комитет РФ отказался открывать дело о доведении до самоубийства.

Михаила Иосилевича обвиняют в сотрудничестве с организацией “Открытая Россия”: он предоставил свое помещение для проведения тренингов наблюдателей накануне выборов. Сам он обвинение, по которому ему грозит до шести лет лишения свободы, считает абсурдным – тренинги в его кафе проводило движение “Голос”, пояснял он “Радио Свобода”.

В апреле 2017 года Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько связанных с оппозиционером Михаилом Ходорковским организаций, зарегистрированных в Великобритании и США, в том числе движение “Открытая Россия”. Оно не было запрещено, но на его активистов регулярно открывают административные дела. В конце марта 2019 года “Открытая Россия” объявила о самоликвидации по соображениям безопасности.

Михаила Иосилевича называют основателем и настоятелем (вискарием) Церкви летающего макаронного монстра в Нижнем Новгороде. Он один из немногих адептов своей религии, который добился в России разрешения сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове в знак принадлежности к пастафарианству.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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