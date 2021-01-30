При администрации Байдена интерес США к Украине и событиям в стране однозначно вырос – Зеркаль

30.01.2021, 0:48, Новости дня

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После прихода к власти в США новоизбранного президента Джо Байдена интерес Белого дома к Украине вырос. Об этом советник председателя правления НАК “Нафтогаз України” Елена Зеркаль написала в Facebook 29 января.

Зеркаль сообщила, что сейчас находится в Вашингтоне.

“Мы хорошо почувствовали, что интерес к Украине и событиям у нас очень однозначно вырос. Новая администрация уже держит руку на пульсе, и такое впечатление, что в Вашингтоне намерены существенно укрепить “контроль пульса”, – написала она.

Советник главы “Нафтогазу” отметила, что при новой администрации в США “повысился интерес” к теме “Северного потока – 2”.

“Желания и инструментов для остановки “Северного потока – 2″ более чем достаточно. Имеющийся арсенал включает три вида санкций: к компаниям, которые могут прокладывать трубы, к страхующим и тем компаниям, которые сертифицируют газопровод. Но это только верхушка айсберга проблем с завершением газового троянского коня РФ для Евросоюза. Новости – совсем не хорошие для россиян – чувствуем, не заставят себя ждать”, – добавила Зеркаль.

https://www.facebook.com/lana.zerkal/posts/4045103848856095

Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января. В Белом доме заявляли, что он считает “Северный поток – 2” “плохой сделкой для Европы”, и новая администрация оценит меры против строительства газопровода, принятые администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока – 2”, однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США “легко отклонили вето” Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта “Северный поток – 2”.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик “Фортуна” возобновило строительство “Северного потока – 2” в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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