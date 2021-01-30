«Соседка посмотрела и ушла. Потому что его папа — начальник полиции»

30.01.2021, 0:42, Разное

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Количество случаев домашнего насилия в РФ на фоне пандемии выросло на 150%. Где искать помощи?

Уязвимы со всех сторон

Пандемия коронавируса спровоцировала рост домашнего насилия: в мире — на 20%, в России, по данным профильных НКО, — в период весеннего карантина — на 150%. По словам директора центра помощи женщинам «Анна» Марины Писклаковой-Паркер, в октябре прошлого года на горячую линию центра поступило 4749 обращений, в ноябре — 5373. Это на 70% больше, чем до пандемии.

Домашнее насилие провоцирует не только карантин (многие до сих пор сидят дома, будучи «контактными» или переведенными на удаленку), но и безработица. По данным правительства РФ, работу в прошлом году потеряли почти 12 млн россиян. И для женщин здесь особый риск: если потерявший работу гражданин не смог трудоустроиться заново, он может вымещать агрессию на супруге, сестрах, дочерях и других «слабых» родственниках.

Практически все женщины, согласившиеся говорить с «Новой» о пережитом насилии, не обращались с заявлениями в полицию. Дело не только в подавленном характере жертвы, но и в особенностях законодательства: в РФ декриминализованы побои, отсутствует «охранный ордер». В итоге женщины предпочитают молчать, поддавшись на уговоры и угрозы. Тех, кто начинает самостоятельно наводить справки, останавливает необходимость оплачивать консультации юриста.

«Новая газета» публикует истории женщин, переживших насилие, и рассказывает, как выйти из цугцванга.

Анна, прожила с мужем-тираном полтора года:

«Мы познакомились на работе, начали встречаться, и он практически сразу сделал мне предложение. Я тогда очень удивилась: обычно ребята так не торопятся.

На свадьбе, в кафе, он вдруг повернулся ко мне и начал душить. Взгляд у него был неадекватный. Я подумала, что он перебрал. Поскольку рядом были люди, он ничего серьезного сделать не мог.

Потом моментами случалось грубое обращение — без причин. Пощечины, например. Я не понимала серьезности происходящего, это резонировало с его обычным поведением. Но постепенно ситуация ухудшалась, начались избиения. Мы жили с его пьющей мамой и бабушкой. Если я собиралась уходить, бабушка подходила ко мне, жалела, успокаивала. Рассказывала, что вообще-то он добрый, хороший, просто оступился. Наставляла: «Ты на него не кричи». И я прислушивалась, а она сводила все к тому, что я тоже в чем-то не права.

Нас сократили практически одновременно, он на работу так и не устроился. Говорил, что едет на собеседование, брал деньги на расходы, а возвращался с бутылочкой пива, выпивший. Настоял на том, чтобы я нашла место, где не придется контактировать с мужчинами. Якобы он очень ревнивый и не нужно его раздражать. Так я устроилась в сетевой магазин косметики. Он меня контролировал: провожал до работы, встречал. Поочередно запретил общаться со всеми подругами, но на работе я могла контактировать с коллегами. Каждый месяц приходилось приносить ему распечатку своего графика. Но так как я трудилась, а он нет, не пускать меня на работу у него не было возможности.

Фото: PhotoXpress

Мы прожили вместе примерно полтора года, совсем невыносимо стало перед моим побегом: уходя, он мог меня привязать к чему-нибудь, чтобы я не ушла. Последние два месяца я вынашивала мысли, как скрыться от него.

Угрожал, что если я уйду, он найдет мою маму и брата. Я верила и боялась. Боялась врать ему, но в тот раз обманула: отпросилась у девчонок со смены и уехала к подруге. На самом деле, мне просто хотелось с ней увидеться — он не давал ни с кем общаться. Когда настало время ехать домой, я начала плакать, жаловаться ей. Подруга настояла позвонить ему и сказать, что ухожу. Я не понимала, как можно скинуть от него звонок, выключить телефон. Если бы не она, я не решилась бы, эта поддержка была мне необходима. Это оказалось очень просто, буквально один шаг.

Когда ушла, моя семья меня поддержала, а до ухода я ничего не рассказывала. Несколько месяцев я жила у подруги, так как наши с ним дома стоят рядом. Он какое-то время ходил, искал меня. Когда шла по улице, мне постоянно казалось, что он идет за мной, следит. Мама, узнав, хотела пойти в полицию, но я запретила. Сейчас, конечно, я сама настояла бы на разбирательстве, но тогда то боялась, то временами мне было его жалко, а почему — сейчас объяснить не могу.

В сентябре я ушла, в январе подала на развод. В суд пришла со всеми родственниками: боялась, что он начнет меня уговаривать вернуться. Ведь было такое: избивал и тут же извинялся. Сейчас у меня нет ответа, почему терпела все это. После моего ухода его бабушка приходила к моей маме и пыталась через нее нас помирить. Утверждала, что он особенно-то меня и не бил. Но у меня осталось много шрамов, один — на лице от бутылки, был переломан нос. Маме не дали забрать мои вещи, сказали, что я должна прийти сама. Естественно, я никуда не пошла.

Сейчас я замужем, нахожусь в декретном отпуске. Муж ничего не знает, для разговора с вами я специально выбрала время, когда он будет на работе».

Лина:

«Жили мы у него. Его мама знала и молчала. Он меня в комнату заводил и бил. Это в первый раз произошло года через полтора после того, как мы встречаться начали, — как будто пощечина была. Последний раз он меня вытащил из машины, взял за волосы и бил лицом о бардюр. За волосы затащил в подъезд. Бил ногами по рукам. Он думал, что я ему изменила с водителем. Потому что такси, на котором я приехала, было без шашечек. Я начала кричать. Он меня начал душить.

В подъезд вышла соседка с первого этажа. Посмотрела и… зашла. Потому что у него папа начальник отдела полиции.

Долго избивал. Выбил передние зубы, сломал пальцы на руках, пырнул ножом в ногу и в живот.

Попала в больницу. Написала на него заявление, но оно в ход не пошло, потому что со мной «поговорили».

Мама тоже писала заявления на него, но это ничего не дало. У него и мама, и папа не такие простые люди, как мы. У него действительно будущее хорошее, как они говорили: он работает в ФСБ на данный момент. Тогда он учился. После — пошел дальше, дальше.

Из больницы вышла примерно через месяц. Зашла к подружке, тысячу рублей она мне дала и кое-какую одежду.

Говорил моей маме, что думал, как меня убить. До сих пор он к ней ходит.

А я никому не рассказываю, что со мной произошло. Этот страх сложно объяснить. У меня нет соцсетей. Нет медицинской карточки. Боюсь устроиться официально на работу. Хотела поначалу встать на биржу труда, но поняла, что меня можно будет отследить.

Отношения так и не завела, не хочу. Были такие моменты, когда стоишь на станции и думаешь: а для чего все это? Детей не смогу иметь. Из-за его избиений.

Центра реабилитации, к сожалению, не нашла, хотя хотела. Чтобы не финансово помогли, нет. Морально. Искала номера линий помощи таким, как я. Нашла детские телефоны доверия. По одному позвонила, они сказали, что контактов центра для взрослых не знают, а мне лучше обратиться в полицию».

Лола:

«В 18 лет я училась в медвузе и влюбилась в христианина, а я мусульманка. Отец сказал, что я его предала, с нашего с сестрами детства он боялся, что мы выйдем замуж за иноверца. Я отказалась от своих чувств, но ушла из дома. Через месяц пришла в банк, где на моем счету лежали деньги, чтобы снять их и уехать в Москву, поступать на факультет психологии. Но папа заранее заведующую банка попросил дать ему знать о моем появлении. Меня попросили подождать, минут через 20 вошел папа. Мне сказали: «Придем домой — поговорим». Угу. Пришли домой — меня избили.

Избили так: прям брали и швыряли об стенку. Потом папа устал, пошел кушать…

Устал бить меня! Пока они ели, я бежала. Поймала машину, за мной началась погоня, на трассе водитель от нее оторвался. Он остановил машину в каком-то поселке, дал мне 500 рулей. Так я осталась без документов.

Меня год не могли найти, подали в федеральный розыск. В итоге нашли. Выдали меня замуж, чтобы избавиться от бунтаря в семье. Муж — из Таджикистана, он отправлял все деньги своим родителям, нам нечем было кормить годовалого ребенка. Он меня ревновал, бил очень сильно, даже когда я была на шестом месяце беременности. Говорил, что ребенок не от него.

Если я его выгоняла, приходили мои родители, называли меня позором семьи и угрожали отказаться от меня. Мама говорила, что это я виновата и что смогла бы его изменить, найти подход. Были случаи, когда я должна была пойти на построение (я служила в армии связисткой), а он меня запирал. Звонил начальник и говорил, что если в течение 10 минут не появлюсь в части, мной будет заниматься военная полиция. Если бы я попала к ним — пошла бы по статье.

Фото: PhotoXpress

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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