В мире: Зеленский невольно выдал реальную цель Украины в Донбассе

30.01.2021, 0:24, Новости дня

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Очередной вклад в современную украинскую мифологию внес президент страны Владимир Зеленский. На этот раз он сравнил т.н. «героев Крут» – участников событий гражданской войны в РФ столетней давности – с современными военными Украины, напавшими на мятежный Донбасс. Почему подобные параллели выглядят ударом прежде всего по самой Украине?

Конец января на Украине – время традиционно нерадостное. Сначала в поминальнике идёт годовщина Акта Злуки (соединения). Расскажем об этой феноменальной истории как-нибудь в другой раз, достаточно сказать, что после Акта Злуки Украина в очередной раз развалилась.

Ну а 29 января – это годовщина битвы под Крутами, украинская версия 300 спартанцев. И орды Ксеркса, конечно же, имеются – в их роли выступают большевистские силы Второй революционной армии под командованием Михаила Муравьёва и Рейнгольда Берзина, наступавшие на Киев в январе 1918 года. В общем, всё как любят на Украине: бессмысленная бойня, сакральная жертва, оборванные на взлёте жизни распропагандированных мальчишек, слабо понимавших, во что они вообще ввязались. Ну а идеологические наследники организаторов и вдохновителей этой бойни уже вторую сотню лет стригут с этой трагедии купоны.

Однако в этом году президент Украины Владимир Зеленский внёс в традиционный церемониал свежую струю. «Для Украины теперь и более ста лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами, по сути, ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой», – заявил он во время возложения цветов к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

И это как раз тот случай, когда постоянно врущие люди случайно говорят правду. Хотя совсем не собирались.

Круты. Исторический фон

Никакое событие не существует в истории само по себе, в отрыве от исторического процесса. Нет никаких висящих в воздухе «героев сражения под Крутами». И для лучшего понимания случившегося более сотни лет назад под Киевом напомним некоторые важные детали.

В конце 1917 года в РФ сменилась власть. Не утвердилась, поскольку в кутерьме 1917 года люди отвыкли от такого глагола. Сменилась. Никто тогда не подозревал, что Советская власть – реальность на ближайшие 74 года. Киеву бы и радоваться: в кои-то веки РФ не до них. Преемником Временного правительства объявил себя русский военачальник, герой Белого движения Алексей Каледин – и взявшее власть Советское правительство разбиралось с ним. Но тогдашняя украинская власть умудрилась влезть в эту борьбу, причём на стороне Каледина.

Конфликта с большевиками Центральной Раде (ЦР) Украины было, конечно, не избежать. Но его можно было оттянуть. И условие было простым. Каледин собирал против большевиков силы на Дону, а Центральная Рада начала пропускать через свою территорию эшелоны с войсками и оружием. Более того: через 2 недели после Октябрьской революции ЦР принимает так называемый Третий универсал, в котором сообщила о создании Украинской народной республики в составе Российской республики. И это не просто слова: Российской республикой договорилось считать Россию Временное правительство в сентябре 1917 года.

То есть смысл этого документа не в том, что в Киеве продолжали считать себя частью России. А в том, что тогдашняя киевская власть, фактически, присягнула Каледину. Или признала его законным претендентом на власть.

Все эти подробности крайне важны. Дело в том, что влияние Каледина в провозглашённой УНР было нулевым. Зато на Украине были влиятельны большевики и эсеры. И Киев с отставанием на несколько месяцев шёл тем же маршрутом, что Москва и Петербург: людей, не знавших, что делать со свалившейся на них властью, готовились сменить люди, прекрасно знавшие, что с этой властью делать.

29 января 1918 года на киевском заводе «Арсенал» начинается восстание сторонников установления советской власти на Украине (сама УССР будет провозглашена чуть позже – в апреле 1918 года, в Харькове). Незадолго до восстания власти провели на заводе обыск, изъяли часть запасов оружия, арестовали ряд видных киевских большевиков. Один из них (Леонид Пятаков) был бессудно убит, труп сбросили в Днепр. Вскоре за этим последовал Четвёртый универсал: УНР провозгласила независимость. Восстание началось успешно, рабочие даже смогли взять под контроль центр Киева. Ситуацию переломило только прибытие в Киев 1 февраля лояльных Центральной Раде сил.

Бой за «Арсенал» был жестоким, погибло более 1000 оборонявших его рабочих. Ещё 300 было казнено петлюровцами после подавления восстания. Но казнить у Петлюры получалось всегда лучше, чем править: в феврале 1918 года войска Муравьёва всё же отбили Киев. А вернуть его Петлюра сотоварищи смог только в авангарде немецкой армии.

Круты: вымысел и реальность

Но где же тут герои Крут? В день начала восстания на «Арсенале» отряд из лояльных УНР киевских юнкеров, студентов и даже старших школьников (т.н. Студенческий курень, ополчение УНР) занял оборону на станции Круты (Черниговская область, примерно 170 км от Киева). Не только в СМИ, но и в более серьёзной литературе можно встретить крайне полярные описания событий того дня. В ура-патриотической версии этот сводный отряд нанёс чудовищный урон силам Муравьёва и был полностью вырезан упырями-большевиками, максимально задержав их продвижение на Киев.

Зачем задерживать? Якобы для того, чтобы украинская делегация успела провести в Брест-Литовске переговоры с немцами, заключить с ними сепаратный мир и уже в союзе с ними выбить большевиков с Украины. Как раз поэтому во время ежегодных отмечаний всегда повторяется: наступавшие войска Муравьёва.

Да, войска были, был и Муравьёв. Но кроме них – и гораздо больше – на Украине и в Киеве было большевиков местных. Или вовсе даже не большевиков, а просто русских людей, для которых Киев был русским городом, а Украина – Малороссией. И для которых вся эта вдруг начавшаяся сине-жёлтая чехарда была непонятна и враждебна.

В более умеренных версиях говорится о примерно равных потерях (причём их число также разнится – от нескольких до нескольких десятков убитых и раненых). И, конечно, отрицается факт кровавой расправы, призванный как-то затушевать бойню Петлюры в ходе боёв за «Арсенал». Ведь петлюровцы не просто вовремя вошли в Киев и на несколько дней оттянули установление советской власти в Киеве. Они вошли в него, отступая перед войсками Муравьёва. И выместили свою злость на рабочих.

Под Крутами же никакой бойни не было, никаких сотен павших. Это подтверждается даже тогдашней киевской прессой. В братской могиле захоронили 18 убитых под Крутами. А будущий советский поэт Павел Тычина оперативно набросал стихотворение «Памяти тридцати» – немного округлил.

Что же до немцев и Брест-Литовска, то это и вовсе притянуто за уши. Отторжение Украины от РФ как условие заключения мира было выдвинуто немцами ещё в конце 1917 года. Поэтому с какой стороны ни смотри – пострелушки на ж/д путях и попытки остановить одних русских, шедших на подмогу другим русским, глупы и бессмысленны.

В чём правда Зеленского

Публицистическая перестрелка в СМИ по поводу Крут случается ежегодно. Одни пафосно пишут о том, какой же это подвиг. Другие, в ответ, – что никакой это не подвиг, а банальная дурость, которая привела к трагедии (и многолетней спекуляции на трагедии).

Второе, конечно, более верно. Но главное всё же не в этом. Владимир Зеленский на 120% прав, проведя параллели с сегодняшними событиями на Донбассе. На территории нынешней Украины жили и живут русские. Они жили там задолго до того, как эта самая Украина вокруг них образовалась и любые декларации и универсалы не в силах этого факта отменить. Этим русским не нравится, когда им заявляют «Мы тут писульку важную составили, по ней теперь всё это – Украина, вы – украинцы, а русские – враги».

И тогда, и теперь, чтобы переломить это сопротивление, власть пользуется сочетанием активности и невежества – качеств, присущих молодёжи во все времена. Киевские студенты поехали останавливать большевиков под Круты точно так же, как киевские майданеры в 2014-м поехали на Донбасс воевать с сепаратизмом и с Россией. Как и тогда, всё это кончилось тысячами убитых с обеих сторон.

Дело в том, что в обоих случаях студенты неверно определили своего врага. Врагом был не кто-то внешний, не большевики, не Россия. Врагом был собственный народ и русские как его неотъемлемая часть. Поэтому история действительно повторяется. Вопрос лишь в том, зачем Киев так упорно её повторяет?

P.S. Офицер Аверкий Гончаренко, один из командовавших ополчением под Крутами, спустя годы обнаружился в дивизии ваффен-СС «Галиция». Как видим, путь «героев Украины» неизменен.

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