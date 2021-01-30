Названа причина ДТП с участием грузовика и автобуса под Самарой

30.01.2021, 0:24, Новости дня

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Авария с участием грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Самарской области произошла из-за выезда фуры на встречную полосу, сообщил старший инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по региону Владимир Рящиков.

«Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что водитель 1989 года рождения, управляя грузовым автомобилем «ДАФ» двигался со стороны Ульяновской области в направлении города Сызрань. В пути следования водитель допустил занос полуприцепа и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Citroen под управлением мужчины 1983 года рождения», – сказал Рящиков.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает ТАСС.

Тем временем прокуратура Самарской области начала проверку законности действий автоперевозчика, а также работу контролирующих органов. «По поручению прокурора области Сергея Берижицкого в связи с произошедшим сегодня дорожно-транспортным происшествием прокуратура проверит исполнение законодательства организацией-автоперевозчиком, а также работу контролирующих органов, в том числе работу регионального управления государственного автодорожного надзора. Проверка коснется и организации, обслуживающей автодорогу», – отметили в ведомстве.

Вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка Самарской области столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Погибли 12 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Делом займется центральный аппарат СК.