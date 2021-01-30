Звездные роли: чем запомнился Василий Лановой

30.01.2021, 0:18, Разное

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Мало кто знает, что уже в детстве Василий Лановой увлекался театром. Однажды он сыграл главную роль в спектакле “Аттестат зрелости” театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа.

Уже сейчас понятно, что именно она стала пророческой для восходящей звезды. Позднее режиссер Татьяна Лукашевич пригласила его сняться в одноименном фильме. Как и тогда в театральной студии, ему досталась главная роль – старшеклассника Валентина Листовского.

Лев Толстой был одним из самых любимых писателей Василия Ланового, поэтому он просто не мог отказаться от ролей в экранизациях его романов. В 1966 году на экраны вышла эпохальная кинокартина “Война и мир” Сергея Бондарчука. Василий Лановой блестяще исполнил роль Анатолия Куракина.

По предложению министра обороны Андрея Гречко была снята одна из самых известных военных кинокартин Советского Союза – “Офицеры”. Леонид Брежнев настолько высоко оценил фильм, что поручил срочно выпустить его в широкий прокат. Двух лучших друзей Алексея Трофимова и Ивана Варавву, судьбы которых оказываются соединены на всю жизнь, сыграли Георгий Юматов и Василий Лановой. Известно, что режиссер Владимир Роговой долго уговаривал артиста взяться за эту роль.

Василий Семенович скончался меньше чем через две недели после того, как ему исполнилось 87 лет. Несомненно, он входил в число самых любимых зрителями советских кинозвезд.