В Украине запретили регистрировать российский “Спутник V”, Стерненко отменили арест, Антоненко – нет. Главное за день

29.01.2021, 23:54, Новости дня

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Закон о госрегистрации вакцин от COVID-19

Верховная Рада приняла закон, который позволит зарегистрировать в Украине вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствующий законопроект ко второму чтению внесли ряд правок, одна из которых предусматривает запрет на применение в Украине вакцин, разработанных страной-агрессором (Россией). К вечеру президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

В частности, теперь в стране будет запрещена регистрация препарата “Спутник V”, который в украинском МИД называли гибридным оружием против Украины.

1,4 млрд грн на компенсацию затрат на электроотопление

Верховная Рада сегодня приняла закон о внесении изменений в госбюджет для компенсаций в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Его в срочном порядке подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, а затем – Зеленский.

Закон, предусматривающий выделение 1,4 млрд грн на выплату компенсаций гражданам, у которых дома установлено электрическое отопление, уже вернули в Раду с подписью президента.

Нардеп Скичко стал главой облгосадминистрации

Зеленский 29 января назначил народного депутата от пропрезидентской “Слуги народа” Александра Скичко главой Черкасской областной государственной администрации.

Суд отменил арест Стерненко

Приморский районный суд Одессы отпустил одесского активиста Сергея Стерненко на поруки народному депутату от “Голоса” Роману Лозинскому.

Антоненко находится под стражей больше года

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта и ветерана антитеррористической операции Андрея Антоненко.

“Сволочи… Просто 37-й год. Спасибо, господин президент, что вы создали такую безвыходную ситуацию. Вы – не мужчина”, – заявил Антоненко после оглашения решения суда. Он находится под стражей с 14 декабря 2019 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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