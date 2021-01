Картину Боттичелли продали за $92,2 млн

29.01.2021, 23:54, Новости дня

Шедевр итальянского художника Сандро Боттичелли “Портрет молодого человека с медальоном” продали на аукционе Sothebyʼs за $92,2 млн. Об этом пресс-служба аукционного дома сообщила 28 января в Twitter.

В сообщении отметили, что это один из самых значительных портретов, когда-либо появлявшихся на аукционах.

#AuctionUpdate: Sandro Botticelli’s masterpiece Young Man Holding a Roundel, one of the most significant portraits of any period ever to appear at auction, and a defining work of the Florentine Renaissance achieves * 92.2 million — a new auction record for the artist pic.twitter.com/lqsdOC1gtX

— Sotheby’s (@Sothebys) January 28, 2021

Сумма, за которую продан лот, является рекордной для картин Боттичелли, отмечает The New York Times.

Портрет датируется примерно 1480 годом. Доподлинно неизвестно, кого на своей картине изобразил Боттичелли, считается, что мужчина является членом семьи Медичи.

С XVIII века картина хранилась в семье британских аристократов Ньюборо. В 1982 году портрет на аукционе за $1,3 млн купил американский девелопер Шелдон Солоу, сообщает Sothebyʼs.

Личность нового владельца аукционный дом не называет.

—