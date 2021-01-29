Мнение: “Уран-9” поступил на вооружение ВС РФ

29.01.2021, 23:44, Разное

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Наземный дрон "Уран-9" принят на вооружение ВС РФ.

В ходе сирийской кампании машина проходила испытания в боевых условиях, где были выявлены различные недоработки и недостатки, которые устранялись в течение последних лет.



Заявленные параметры машины на 2017-й год.



Заявленные параметры на 2019-й год.



"Уран-9" в Сирии.

Еще о машине.

Наконец, машину довели до ума и она отправляется в войска.

В 2020-е годы ожидается бум наземных дронов https://colonelcassad.livejournal.com/6278874.html, разработкой которой занимаются сейчас практически все ведущие армии мира, причем эксперименты затрагивают и возможность создания полностью беспилотных ББМ и ОБТ. Так что в предстоящие годы, эта тема будет более чем актуальной. Само собой у комплекса "Уран-9" есть и неплохой экспортный потенциал.

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