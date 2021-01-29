 

Мнение: “Уран-9” поступил на вооружение ВС РФ

29.01.2021, 23:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Наземный дрон "Уран-9" принят на вооружение ВС РФ.

В ходе сирийской кампании машина проходила испытания в боевых условиях, где были выявлены различные недоработки и недостатки, которые устранялись в течение последних лет.


Заявленные параметры машины на 2017-й год.


Заявленные параметры на 2019-й год.


"Уран-9" в Сирии.

Еще о машине.

Наконец, машину довели до ума и она отправляется в войска.
В 2020-е годы ожидается бум наземных дронов https://colonelcassad.livejournal.com/6278874.html, разработкой которой занимаются сейчас практически все ведущие армии мира, причем эксперименты затрагивают и возможность создания полностью беспилотных ББМ и ОБТ. Так что в предстоящие годы, эта тема будет более чем актуальной. Само собой у комплекса "Уран-9" есть и неплохой экспортный потенциал.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Ростовский «Президент-отель» объявил о срочном наборе дополнительного персонала

31.12 / «Это был лучший год в моей жизни»: Джордж Сорос назвал 2020-й самым успешным в своей карьере

03.12 / Мнение: Поиск предателей не оставляет места для реальной ответственности

31.12 / Итоги года. Социальная группа года. Казаки

21.09 / Айза Анохина призналась, важно ли для нее финансовое положение мужчины

08.12 / Мнение: Базовое противоречие

13.01 / Названы четыре симптома высокого уровня холестерина

26.11 / Лукашенко поставили перед выбором: интеграция с Россией или уход в отставку

23.09 / Версия: Знаменитые латвийские шпроты сгубила «зеленая энергия»

26.08 / Мнение: В Донецке открыли памятник “Гиви”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска