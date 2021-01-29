Собянин назвал условие для дальнейшего снятия ограничений

29.01.2021, 23:31, Новости дня

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Следующее снятие введенных из-за коронавируса ограничений в Москве зависит от того, как люди будут выполнять нынешние требования, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика… Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находится в больнице в тяжелом состоянии», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По словам мэра, в столице в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики. «От этого зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города, и психологическое состояние граждан», – отметил Собянин.

Он также сообщил, что в резервные ковидные госпитали сохранятся в Москве до следующего осенне-зимнего периода. «Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в «горячем резерве» всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода <…> мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали», – сказал он, передает ТАСС.

При этом, напомнил мэр, часть больниц уже переводят в плановый режим работы, поскольку потребность в них сокращается. «У нас загрузка (коронавирусных) коек достигала 14 тыс., сейчас мы ушли на отметку ниже 10 (тыс.), в районе 9 тыс. коек одномоментно заполнено», – сказал он.

Ранее в пятницу Собянин заявил, что больше половины жителей Москвы переболели COVID-19.

27 января Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.

Перед этим президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.