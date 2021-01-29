 

Собянин назвал условие для дальнейшего снятия ограничений

29.01.2021, 23:31, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Следующее снятие введенных из-за коронавируса ограничений в Москве зависит от того, как люди будут выполнять нынешние требования, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика… Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находится в больнице в тяжелом состоянии», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По словам мэра, в столице в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики. «От этого зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города, и психологическое состояние граждан», – отметил Собянин.

Он также сообщил, что в резервные ковидные госпитали сохранятся в Москве до следующего осенне-зимнего периода. «Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в «горячем резерве» всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода <…> мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали», – сказал он, передает ТАСС.

При этом, напомнил мэр, часть больниц уже переводят в плановый режим работы, поскольку потребность в них сокращается. «У нас загрузка (коронавирусных) коек достигала 14 тыс., сейчас мы ушли на отметку ниже 10 (тыс.), в районе 9 тыс. коек одномоментно заполнено», – сказал он.

Ранее в пятницу Собянин заявил, что больше половины жителей Москвы переболели COVID-19.

27 января Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.

Перед этим президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / “Прозрачное, как слеза, теплое, как борщ”. Сумская позировала на фоне Красного моря

03.10 / Ан-24 совершил аварийную посадку в Якутске после отказа двигателя

25.10 / Силовики в Минске взорвали около десяти светошумовых гранат на акции протеста

09.09 / На Украине закрыли часть уголовных дел против Порошенко

18.10 / В МВД Белоруссии назвали число задержанных на протестных акциях в субботу

07.08 / Первый в РФ речной пассажирский теплоход на СПГ спустили на воду

27.09 / “Родственники уже организовывали мои похороны”. Минский активист, которого считали мертвым после разгона митинга, рассказал о случившемся

29.09 / “Мерзавец и махровый идиот”. Аваков призвал исключить Фокина из украинской делегации в ТКГ

31.10 / Нардеп Культенко агитирует против законопроекта Зеленского о реформе Конституционного Суда – политолог

26.07 / Участники акций в Хабаровске защитили Дегтярева от провокатора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска