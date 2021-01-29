 

Делом о ДТП с участием автобуса под Самарой займется центральный аппарат СК

29.01.2021, 23:30, Новости дня
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о ДТП с участием автобуса, грузовика и легкового автомобиля в Самарской области. В ведомстве уточнили, что число жертв аварии выросло до 12 человек.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), передано в Главное следственное управление СК России», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

В ведомстве также уточнили, что число жертв аварии выросло до 12 человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести, пятеро из пострадавших находятся в реанимации. Ранее сообщалось об 11 жертвах ДТП.

«По поручению главы ведомства на место происшествия направлены наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата, имеющие опыт расследования таких преступлений. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», – отметили в СК.

Вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка Самарской области столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Сообщалось, что по предварительной информации, причиной ДТП мог стать маневр водителя автобуса, который пошел на обгон.



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