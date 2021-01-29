Представители TikTok, Facebook и Telegram вызваны в Роскомнадзор

29.01.2021, 23:30, Новости дня

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Представители соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах.

«Представители TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор. Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

«Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаление. Такое право дает ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января.

Тем временем Комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей призвала Роскомнадзор инициировать удаление приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей в случае распространения им противоправного контента.

В свою рчередь Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, на которых размещены призывы к участию в несогласованных акциях. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.