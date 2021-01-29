Изуродовали! – Личное мнение

29.01.2021, 23:26, Разное

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Обычная вменяемая женщина стать жертвой пластики не может. Причина? Она просто не пойдёт на столь радикальные меры, когда «улучшается» всё — глаза, нос, щёки, а кожа лица натягивается, словно презерватив на вялый член.

Деми Мур, одна из самых талантливых актрис Голливуда, вышла и показала, как преобразилась:



Фото: Соцсети

Что видите вы?

Круговую подтяжку? Удалённые комки Биша? А я вижу изуродованное лицо, бывшее некогда очень красивым.

Я повторю: человеку, который адекватно принимает себя, такое не грозит.

«Эштон якобы хотел раскрепостить коллегу перед постельной сценой. Он не был честен со мной, но я все равно согласилась. Хотела показать ему, какой веселой и классной могу быть. Но наши две встречи с ней были чудовищной ошибкой», — делится Деми Мур воспоминаниями, как молодой муж привёл в дом любовницу на «тройничок».

А всё началось с того, что родная мать продала 15-летнюю Деми какому-то уроду в постель за 500 долларов. Как следствие, актриса воспринимает себя не как личность, а телом.

Молодому мужу нужна заводная жена, чтобы соответствовать? Отлично, значит нужно соглашаться на ещё одну девушку в постели. Стукнуло 58 лет? Нужно радикально себя «улучшить» — всё и сразу, раз денег много.

И нет бы подумать, какой это прекрасный возраст — 58 лет! Умирать ещё рано, а про половые приключения уже можно забыть. Но нет — не имея половой востребованности, женщина отчего-то считает себя неполноценной.

Такое мы видим и среди наших дырок шоубиза. То паспорт себе поменяют, то просто спишут себе лет 10-20.

Ну, не дуры ли?



Фото: Соцсети

Хочу обратиться к девочкам, которые только начали жить. Это только так кажется, что отсосала старый хрен, сплюнула и побежала дальше. Нет, дорогие мои, всё это влияет на психику и на восприятие себя в этой жизни. Незаметно меняет ваш взгляд на мир.

Можно насосать на красивую жизнь. Можно даже закончить использовать секс для достижения целей. Можно постараться забыть, как тебя драли в 15 лет. Разные ситуации, истории, однако воспринимать себя после такого личностью, а не телом уже не получится.

Всем нравилась Деми Мур. Все хотели быть на неё похожи. А теперь хотите?

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