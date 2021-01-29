 

Фильм Кончаловского внесли в лонг-лист “Оскара”

29.01.2021, 23:24, Разное
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В лонг-лист претендентов на премию “Оскар” в номинации “Международный художественный фильм” вошли 93 картины из разных стран. Оказалась среди них и лента Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи!”, передает Общественная служба новостей. Картина рассказывает о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году, когда люди вышли на акции протеста после повышения цен.



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