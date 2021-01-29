Печерский суд опроверг сообщение о новых делах против Порошенко и Байдена

29.01.2021, 23:00, Новости дня

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Печерский районный суд Киева не принимал решений о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена. Об этом пресс-служба суда сообщает на его странице в Facebook.

26 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что в Украине через два дня после инаугурации Байдена были зарегистрированы уголовные производства в отношении его и Порошенко. В качестве “исполнителей этой провокации” он назвал внефракционного нардепа Андрея Деркача, Печерский суд и “действующую украинскую власть, которой манипулируют агенты государства-агрессора”.

Сегодня в суде подтвердили, что еще 11 сентября 2020 года удовлетворили жалобу адвоката Александра Телешецкого, который действует в интересах Деркача, и обязали уполномоченных лиц Офиса генпрокурора внести сведения по заявлению Деркача о совершении уголовного преступления в Единый реестр и начать досудебное расследование.

Однако, подчеркивают в суде, в этом заявлении говорилось о признаках уголовного преступления в действиях “отдельных представителей международных организаций”, без указания их фамилий.

О каких именно организациях идет речь, в суде не уточнили.

https://www.facebook.com/Pecherskcourt/posts/1504400173088325

Деркач в прошлом году опубликовал записи якобы телефонных переговоров Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом США Байденом. На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошено и Байдена, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

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