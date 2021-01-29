 

Еврокомиссия разрешила поставки третьей вакцины от COVID-19 в ЕС

29.01.2021, 23:00, Новости дня
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Еврокомиссия одобрила поставки вакцины против коронавируса производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca на территории Европейского союза. Об этом 29 января в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Ожидаю, что компания поставит 400 млн доз, как и было договорено. Мы продолжим делать все возможное для обеспечения вакцинами европейцев, наших соседей и партнеров по всему миру”, – написала глава Еврокомиссии.

Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе.

We have just authorised the @AstraZeneca vaccine on the EU market following a positive assessment by @EMA_News

I expect the company to deliver the 400 million doses as agreed. We will keep on doing all we can to secure vaccines for Europeans, our neighbours & partners worldwide

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 29, 2021

В этот же день, 29 января, применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca на территории Европейского союза одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). По данным агентства, эффективность препарата составила около 60%. Вакцина AstraZeneca вводится в виде двух инъекций в руку, вторая – через 4–12 недель после первой.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. По данным агентства Bloomberg, на утро 29 января в мире сделали уже более 87,1 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 60 странах.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Первым в стране вакцинировали 82-летнего Брайана Пинкера, который находился на диализе в оксфордской больнице Черчилля из-за заболевания почек. Использование вакцины против коронавируса фирмы AstraZeneca одобрили Индия, Мексика, Бразилия.

Клинические испытания вакцины проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина от AstraZeneca показала в среднем 70% эффективности.

22 января агентство Reuters писало, что AstraZeneca может сократить поставки вакцины от COVID-19 в ЕС из-за проблем на производстве. Ожидалось, что к концу марта AstraZeneca поставит около 80 млн доз в 27 стран Евросоюза, но из-за производственных проблем на заводе в Бельгии их количество может быть сокращено на 60%. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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