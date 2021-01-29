 

Ректором НАУ выбрали экс-регионала, кума Табачника

29.01.2021, 23:00, Новости дня
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В первом туре выборов ректора Национального авиационного университета, который состоялся 28 января, победил доктор технических наук, профессор Максим Луцкий. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В избирательные списки было внесено 2711 человек, явка избирателей составила 89,3%. Луцкий получил 1733 голосов (63,9%).

Представитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Сергей Петухов 29 января в Facebook написал, что Луцкий подпадает под закон о люстрации, поэтому не может занимать должность ректора.

Петухов выложил ответ Министерства юстиции Украины, в котором отмечено, что Луцкий до 2014 года был главой Соломенской райгосадминистрации Киева и не был уволен по собственному желанию. 

“Это отвечает критерию осуществления очищения власти”, – отметила в ответе заместитель министра по вопросам евроинтеграции Валерия Коломиец.

https://www.facebook.com/sergiy.petukhov/posts/2850845188524435

По информации “Украинской правды”, Луцкий является кумом соратника беглого экс-президента Украины Виктора Янковича Дмитрия Табачника, который занимал должность министра образования Украины с 2010-го по 2014 год.

В 2006 году Луцкого избрали в Верховную Раду от Блока Юлии Тимошенко, он сразу перешел в Партию регионов. В 2014 году Луцкий стал проректором НАУ, через год его уволили, но позже восстановили в должности, пишет “Украинская правда”.

Луцкого должен утвердить в должности ректора министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, отмечает “ВВС Україна”.

Табачник в марте 2015 года уехал за пределы Украины и находится в Израиле. 

28 мая 2015 года Генпрокуратура объявила Табачнику подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). 7 июля 2015 года он был объявлен в розыск. Банковские счета экс-министра в украинских банках арестованы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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