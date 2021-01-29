Украина находится на 34-м месте по уровню смертности от COVID-19 в Украине – Степанов

29.01.2021, 23:00, Новости дня

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Украина находится на 34-м месте по уровню смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 на 1 млн человек, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

“Например, у нас в 3,5 раза меньше смертность, чем в Великобритании, в 2,5 раза меньше, чем во Франции. Я считаю, что это главный результат – какие потери мы понесли в этой войне”, – заявил он.

Говоря об избыточной смертности в Украине в 2020 году, Степанов отметил, что Минздрав начал больше фиксировать случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

“Потому что люди – особенно когда был большой страх – меньше обращались к врачам. Есть и другие заболевания”, – заявил глава Минздрава.

“Избыточная смертность во время эпидемий, вспышек растет – в том числе по другим заболеваниям. Так же у нас росла избыточная смертность в четыре – шесть раз при эпидемии кори. Мы не можем говорить – и это скажет любой специалист – что все это связано исключительно с COVID-19”, – добавил он.

Степанов уточнил, что в статистику смертности от коронавируса в Украине попадают люди, у которых при жизни был подтвержден COVID-19, а также те, кто умер с симптомами коронавирусной инфекции, даже если диагноз не был лабораторно подтвержден (во время вскрытия делают соответствующий анализ).

По данным Госстата, которые опубликовали 18 января 2021 года (.docx), за первые 11 месяцев 2020 года в Украине умерло 549 172 человека. Это на 15 408 смертей больше, чем за январь – ноябрь 2019 года, когда умерло 533 764 человека.

По состоянию на 29 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,2 млн человек, 22 479 пациентов с COVID-19 умерли, более 1 млн – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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