 

В США ежедневно вакцинируют от коронавируса более миллиона человек

29.01.2021, 23:00, Новости дня
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В США ежедневно вакцинируют от коронавирусной инфекции около 1,2 млн человек. Об этом 29 января заявил старший советник рабочей группы при Белом доме по противодействию пандемии Энди Славитт, сообщает “РБК-Украина”.

По его информации, в семи штатах первую дозу вакцины получили более 10% взрослого населения.

Славитт сказал, что в медучреждения доставлены 48 млн доз вакцин от коронавируса, из них уже введены 27 млн.

18 декабря  2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вакцину компании Moderna от коронавируса. Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

22 декабря в США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 29 января в стране выявлено более 25,8 млн заболевших COVID-19, умерло от этой болезни около 434,6 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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