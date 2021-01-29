Мнение: В разгар кризиса ливанцев спасает банк, аффилированный с “Хезбаллой”

29.01.2021, 22:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Аль-Кард аль-Хасан": в разгар кризиса ливанцев спасает банк, аффилированный с Хизбаллой

Когда в конце 2019 году Ливан стал планомерно двигаться к полному финансовому краху, Хасан Шумар закрыл один из своих долларовых сберегательных счетов – и так же поступали другие ливанцы, поскольку банки отказывались выдавать владельцам счетов наличные.

Но дело еще и в том, что у молодого инженера была альтернатива: он по-прежнему мог снимать доллары со своего счета в Ассоциации «Аль-Кард аль-Хасан» – финансовой организации, которая принадлежит Хезбалле. Шумар годами хранил там свои деньги – с тех пор, как взял оттуда займ, чтобы оплатить обучение в университете. В отличие от других ливанских коммерческих банков, Ассоциация не берет проценты. Но 28-летнего Шумара мотивирует даже не это.

«Главное для меня то, что, когда я хочу снять со счета деньги, я могу получить их в любой момент», – сказал он в телефонном разговоре, находясь на юге Ливана.

Там, где государственные и финансовые институты потерпели фиаско, Хезбалла оказывает многим ливанцам жизненно необходимые услуги. В условиях, когда экономика страны де-факто обрушена, все озабочены курсом валюты и обесцениванием ливанского фунта. В коммерческих банках владельцы депозитов часами простаивают в очередях и сражаются с менеджерами за доступ к собственным долларовых счетам. Большинство банков также перестали выдавать займы и кредиты.

Но в принадлежащей Хезбалле Ассоциации «Аль-Кард аль-Хасан» люди могут брать небольшие беспроцентные долларовые займы, позволяющие им оплатить школу для детей, сыграть свадьбу, купить подержанную машину или открыть небольшой бизнес. Они также могут открывать там сберегательные счета.

Эта ассоциация официально является некоммерческой и благотворительной. Но де-факто это один из финансовых институтов Хизбаллы, который оказывает помощь шиитам и другим ливанцам.

По мере того, как весь Ливан все больше погружается в бедность, Хезбалла обеспечивает своей общине доступ к дешевым школам и к дешевой медицинской помощи, а также топливо. Хезбалла продолжает платить своим бойцам и работникам собственной инфраструктуры зарплату в долларах – в то время, как все остальные ливанцы получают зарплату в ливанских фунтах, которые во время кризиса обесценились на 80 %.

http://www.mihwar.ru/livan/item/al-kard-al-khasan-v-razgar-krizisa-livantsev-spasaet-bank-affilirovannyj-s-khizballoj.html – цинк

Некоторых конечно это может удивлять, но на деле, "Хезбалла" давно интегрирована в ливанское государство, давно являясь его частью, при этом стратегия "Хезбаллы" не состоит в монополизации власти. Скорее наоборот, Насралле выгодна текущая модель, когда за косяки экономической политики отвечает правительство, а "Хезбалла" может выступать в роли благодетеля, который помогает простым людям при любом правительстве, что обеспечивает бесперебойный приток рекрутов в организацию.

Это игру "Хезбаллы" Израиль и США прекрасно понимают, поэтому частью кампании давления на Иран является попытка заставить правительство Ливана осуществить разрыв с "Хезбаллой", что после 2006-го года и выигранной "Хезбаллой" войны стало практически невозможно – "Хезбалла" стала слишком сильна и влиятельна, чтобы от нее можно было избавиться, особенно после тех потоков военной и финансовой помощи, которые закачал в "Хезбаллу" Иран. Поэтому, когда после взрыва в Бейруте, в Ливан приезжал Макрон, дабы попиариться на теме восстановления Бейрута и политического урегулирования в Ливане, ему пришлось учитывать позицию "Хезбаллы", которая достаточно легко купировала попытки запада выкрутить Ливану руки финансовой помощью, чтобы правительство избавилось от "Хезбаллы".

Ну а в условиях текущего кризиса, вызванного санкциями и коронавирусом, позиции "Хезбаллы" не ослабли, а наоборот укрепились, хотя санкционная политика предполагала обратное – ливанцы должны были винить в ухудшении условий жизни "Хезбаллу", а не Израиль и США. Но получилось то что получилось.

На тему реальной роли "Хезбаллы" в Ливане, рекомендую материал "Больше чем партия, но меньше чем государство" https://colonelcassad.livejournal.com/4673919.html Очень доходчивый рассказ о том, как небольшая террористическая организация сначала стала национально-освободительным движением и партией, а затем и частью государства, являясь одним из наиболее влиятельных негосударственных акторов на Ближнем Востоке.

Если же говорить о помощи простым гражданам, то отсылаю к материалу об участии "Хезбаллы" в мероприятиях по борьбе с коронавирусом https://colonelcassad.livejournal.com/5764100.html, где в числе прочего, осуществляется и продвижение позитивного образа Ирана среди простых ливанцев.

—