Мнение: Детские кресла и намордники

29.01.2021, 22:48, Разное

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В Москве тем временем разгорелся и бушует новый небольшой скандал – вокруг так называемых “детских кресел”. Какие-то пассажиры возмутились величиной наценок к тарифу у таксистов, использующих детские кресла, сами таксисты оправдываются – дескать, кресло, во-первых, дорогое (от 3 тысяч рублей), во-вторых, занимает драгоценное место в багажнике, так что его возить – себе дороже…

Понятно, что глубинная, корневая причина бучи к собственно креслам и “безопасности движения” отношения не имеет: это просто еще один повод, благодаря которому вырывается недовольство граждан падением экономики и, соответственно, доходов (на что жалуются одинаково и пассажиры, и таксисты). Но и сам повод тоже довольно вопиющ, просто относительно него тему давно и благополучно “замяли”.

В случае с “детскими креслами” мы просто имеем очередной классический пример того, как государство грубо вмешивается во взаимоотношения родителей с детьми, причем – в интересах вполне конкретных производителей. По сути, это ведь была одна из первых “ласточек” того же тренда, который в начале прошлого года закономерно привел к требованию для всех людей носить “намордники” под угрозой, опять же, конских штрафов. Только представить: закон на сегодня требует от водителей возить в “детских креслах” детей… до 12 лет! Один вопрос – а почему не до 18?! С чего вдруг такой либерализм и послабление?

Верно и обратное: люди, одобряющие репрессии за отсутствие “детских кресел” – это ядро тех, кто горячо приветствует “масочный режим”, карантины и запреты на выход из дому “без разрешения”. И таких много, они среди нас, возможно, они и вовсе составляют большинство. И “прозревают” они только сейчас и только вынужденно – не потому, что им дорога свобода собственного выбора, а потому, что, как внезапно оказывается, это ДОРОГО. Тут, конечно, сюрприз для всех тех, кто настаивает на “держать и не пущать”: практически все ограничения свободы в конечном счете влетают в копеечку. Дрессировка запретами “для вашего же блага” – это прием, подходящий только для сытого, даже слегка зажравшегося общества, с бедняками такие запреты действуют слабо.

И та же демагогия, что и с масками, вовсю используются при обосновании “детских кресел”, только в этом случае с еще большей слезой. В буквальном смысле – “неужели вам не дорога слезинка ребенка, попадающего в аварию БЕЗ детского кресла?!” На самом деле, если рассуждать в той же логике, перевозку детей в автомобилях следует запретить вовсе, хоть с креслами, хоть без: ведь это же дорога, здесь всегда возможны, о ужас, АВАРИИ! А в авариях могут погибнуть дети, ДАЖЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ КРЕСЛАХ!

Но нет – применяется все та же политика двойных стандартов: давайте лучше “поможем” производителям детских кресел, а вовсе перевозку запрещать не будем.

Последовательный либерализм заключается в отказе от ТРЕБОВАНИЯ и принуждения – что к креслам, что к маскам. Человеку разъяснили риски – тут 0,1%, там 0,2% – дальше пусть он решение принимает сам. В том числе – и за своего ребенка, если уж он/она – родитель и имеет такую обязанность.

Крайне непопулярная точка зрения, понимаю. Есть надежда, что нищета малость прочистит мозги – как и в отношении обязательного полиса ОСАГО.