Мнение: О трёх загадках Гоши из «Москва слезам не верит»

29.01.2021, 22:42, Разное

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Кто такой Гоша, он же Гога, он же Жора, он же Георгий Иванович из «Москва слезам не верит»?

Сегодня любая продвинутая дама скажет – нарцисс, абьюзер и газлайтер, а ещё алкоголик и неудачник, с которым влюблённая Катерина Тихомирова ещё хлебнёт горюшка. В общем, от мужчин такого типа нужно держаться подальше…

Но так ли всё просто с этим персонажем? Как и у всех в этом фильме, у него есть история, которая осталась за кадром. И жизнь Гоши, на самом деле, таит множество загадок. Только видны они лишь очень внимательному зрителю.

Вот первая из них – только ли слесарь этот Гоша?

Вроде бы в картине об этом сказано прямо. Единственное, на чём сделан акцент – слесарь он в каком-то секретном НИИ, мастер «золотые руки», благодаря которому были защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций. А всё потому, что к золотым рукам прилагается ещё и светлая голова.

Сильно сомневаюсь, что будущие кандидаты в доктора приносили Гоше готовую техническую документацию на изготовление того или иного прибора или инструмента. В лучшем случае – идеи, наброски, эскизы. А уж сделать из этого полусырого полуфабриката конфетку – дело рук (и головы) непосредственно Гоши. И скорее всего, инженерное образование он таки получил.

Книги в его квартире на это прямо указывают. Вот, например, Курс высшей математики в связке (внизу справа).

А вот ещё два интересных штриха к биографии.

Учебник немецкого языка в другой стопке книг и пишущая машинка на тумбочке. Зачем она простому слесарю? Может, халтурка, ремонт – хотя отсутствие инструментов не говорит в пользу этой версии. А может, нужна она, чтобы аккуратно, постепенно, вдумчиво готовить собственную научную работу к публикации…

Но, как минимум, высшее образование у Гоши есть, пусть и вечернее. Как у Катерины, кстати.

Загадка вторая – был ли Гоша алкоголиком или хотя бы пьяницей?

Казалось бы, он сам про это говорит – выпить могу. Пусть и оговаривается дальше, что по хорошему поводу, под хорошую закуску и в хорошей компании. Но так все выпивохи говорят…

Однако в сцене пикника все участники пьют лёгкое домашнее вино, хотя любой пьющий мужик использовал бы этот повод для чего-то намного более крепкого. В сцене, где в дом Катерины внезапно заваливается Рудик, Гоша достаёт из кухонного шкафа початую бутылку коньяка и сам едва пригубливает: в финале на столе – три почти полных рюмки. Причём выпить его заставило совершенно ошеломительное известие, переворачивающее всю его картину мира.

Наконец, в эпизоде с Николаем, где пьянка во всей красе, видно вот что.

Восемь бутылок пива и только одна – водки. С таким соотношением даже хорошего ерша не приготовить, там идёт 150-180 мл водки на 500 мл пива. Ну и по итогу посиделки – кто напился вдрабадан, а кто остался, как стёклышко?

Загадка третья, главная – откуда вообще взялся этот Гоша?

И снова ключ к разгадке в книгах. На первом фото в верхнем левом углу мы видим несколько томов из Собрания сочинений В.И.Ленина. Причём это редкое, второе издание 1927 года, которое в середине 1930-х стали изымать из библиотек, потому что его редактором был репрессированный в 1936 году Лев Каменев.

Откуда это всё могло быть в комнате простого слесаря?

Рискну предположить, что это что-то типа фамильной реликвии. Тут нужно учесть вот что. Действие картины «Москва слезам не верит» начинается в 1957 году, поскольку в финале 1-й части, примерно год спустя после начала всех событий, Катерину с маленькой Александрой выписывают из роддома на ул. Фотиевой. А он открылся в 1958-м. И если Гоша ровесник главных героинь, которым в 1957-м было по 20 лет, то он тоже 1937 года рождения. Период в истории #СССР печально известный…

То есть, книги в комнате Гоши указывают, что его отец, вероятно, был партийным или советским функционером, репрессированным в 1937 или 1938 г., а сам он, вероятно, был выслан из столицы вместе с матерью как членом семьи изменника Родины. Или родился уже в ссылке. Но мать всё же сумела воспитать в сыне и манеры, и кругозор, и тягу к знаниям.

И это объясняет, почему Гоша не учился в вузе на дневном: с такой биографией путь в институты ему был заказан до момента реабилитации родителей, а это произошло скорее всего в середине 1960-х. То есть, герою уже ближе к 30-ти, биография сложилась, да и поздновато садиться за студенческую скамью вместе со вчерашними школьниками. Тем не менее, инженерное образование Гоша всё же получил, пусть и вечернее, как было сказано выше.

Ну и ещё пара штрихов. На первом фото, в правом верхнем углу – тома из серии Памятники литературы древней Руси. А гитара на стене – дань бардовской песне 1960-х – висит явно не для мебели. То есть, гошин кругозор и воспитание – под стать образованному советскому интеллигенту. Притом, что он и в армии послужил, возможно, даже в ВДВ, иначе откуда такая неплохая физподготовка в эпизоде, где пара мужиков легко разделываются с четвёркой молодых и дерзких, один из которых даже самбист?

В общем, Гоша… Человек непростой судьбы, умный, сильный, образованный, интеллигентный, рукастый…

Так почему же от него до сих пор бомбит у современных женщин?

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