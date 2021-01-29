 

Зеленский счел поставки вакцины от коронавируса вопросом геополитики

29.01.2021, 22:36, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики.

Зеленский поблагодарил Европейский союз за инициативу по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам. «Поставка вакцины – это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и вопрос политики и геополитики», – сказал президент Украины, передает РИА «Новости».

Он также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения. В связи с этим Зеленский призвал Европейскую комиссию к более активному участию в переговорном процессе между Украиной и производителями вакцин для ускорения поставок препарата в страну.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.

Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.

13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 



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