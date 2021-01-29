 

Число жертв ДТП с автобусом под Самарой выросло до 11 человек

29.01.2021, 22:36, Новости дня
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Число погибших в результате аварии в Самарской области, где столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль, увеличилось до 11 человек, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Авария на эту минуту унесла жизни 11 человек: 10 человек погибли на месте аварии, один человек скончался в больнице. Всего пострадавших 24 человека, все доставлены в больницу, в Сызранскую ЦРБ, трое на операционном столе», – сказал Азаров в своем Instagram.

Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле, прервал командировку в Москве и вылетает в регион.

Тем временем следственное управлении СК РФ по региону сообщает, что попавший в ДТП автобус ехал из Сызрани в Ульяновскую область, водитель погиб, передает ТАСС.

Вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка Самарской области столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Сообщалось, что по предварительной информации, причиной ДТП мог стать маневр водителя автобуса, который пошел на обгон. Информация уточняется. 



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