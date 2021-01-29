Мнение: Лживая картина
29.01.2021, 22:34,
Разное
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Вот эта картина встречается в рунете с подписью:
Лукиан Попов. «Портрет жены в пёстром платке», 1906 год, холст, масло, частное собрание.
С целью уменьшения мировой энтропии фиксирую:
Ее автором является американский художник Ray McCarty (1934-2018)
Вот скриншот с его сайта http://www.raymccartyart.com/
Картина называется "Red Shawl" и изображает молодую индианку — это одна из тем, на которых специализировался автор.
Истинный портрет жены Лукиана Попова в пестром платке выглядит вот так и находится в Оренбургском музее.
Источник: Шакко
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