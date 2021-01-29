Мнение: Лживая картина

29.01.2021, 22:34, Разное

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Вот эта картина встречается в рунете с подписью:

Лукиан Попов. «Портрет жены в пёстром платке», 1906 год, холст, масло, частное собрание.

С целью уменьшения мировой энтропии фиксирую:

Ее автором является американский художник Ray McCarty (1934-2018)

Вот скриншот с его сайта http://www.raymccartyart.com/

Картина называется "Red Shawl" и изображает молодую индианку — это одна из тем, на которых специализировался автор.

Истинный портрет жены Лукиана Попова в пестром платке выглядит вот так и находится в Оренбургском музее.