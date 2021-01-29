 

Грустная гузка – Личное мнение

29.01.2021, 22:32, Разное
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В Инстаграме бывшего Светки Бондарчук появилась фотография жопы. Жопа вислая. Жопа старая. Жопа настолько не аппетитная, что и жопой-то её назвать язык не поворачивается.

Не жопа, а какая-то унылая гузка не первой и даже не второй свежести.  


Фото: Соцсети

На фотографии грустной жопы была отмечена Светка Бондарчук.  

Под комментарием, не подавился ли такой жёсткой гузкой нынешний муж Светки, её бывший ответил: «Нет, надеюсь».

Вообще, надежда эта, конечно, хлипкая: лично я не представляю, как такой грустной гузкой можно не подавиться. Реально же невкусно выглядит.

У вменяемого человека эта гузка вызывает два желания:

1) Отвести от неё взгляд,
2) Набросить на неё одеяло или какую другую тряпку.

Не хлопнуть по ней, не вставить, а именно жалостливо прикрыть. Ну, чтобы спасти глупую, пожилую женщину — мать взрослых детей бабушку — от стыда.

Псевдо-ценительницы искусства — на деле, безумные, старые идиотки — завопят: «Это же красиво! Шикарная женщина!»

Ходите сюда, куры драные, учить буду: в пожилой, вислой гузке нет ничего красивого. Пожилая, вислая гузка выглядит жалко.

  Если женщине, пребывающей в возрасте бабушки, важно, чтобы её хотели, если она показывает в преклонном возрасте свои сиськи, трусы, задницу, то всё, чего старая овца этим добивается, — это позора не только на свою набитую ссаным синтепоном башку, но и на головы своих детей и внуков.

Боишься старости? Ссышь оказаться сексуальным неликвидом? Ну — ёлы-палы! — ты хотя бы это скрывай, что ли.

Дожить до седых волос на лобке и не осознать, что женщина — это не три дырки для слива мужских жидкостей, — это просрать жизнь. Глупо, жалко, странно.  

Быть женщиной — что это значит? Лично для вас. 

Источник: Лена Миро



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