Под Москвой спасли застрявшего в кабине крана рабочего

29.01.2021, 22:30, Разное

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В ночь на 27 января в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники в Подмосковье обрушилась стрела башенного крана. В результате ЧП в кабине оказался зажат рабочий, передает “Радио 1”. Спасатели поднялись к пострадавшему, оказали ему первую помощь и с помощью веревочной переправы перенесли на крышу стоящего поблизости 21-этажного здания. Там пострадавшего уже ждали носилки, на которых его доставили к карете скорой помощи.