 

Под Москвой спасли застрявшего в кабине крана рабочего

29.01.2021, 22:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ночь на 27 января в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники в Подмосковье обрушилась стрела башенного крана. В результате ЧП в кабине оказался зажат рабочий, передает “Радио 1”. Спасатели поднялись к пострадавшему, оказали ему первую помощь и с помощью веревочной переправы перенесли на крышу стоящего поблизости 21-этажного здания. Там пострадавшего уже ждали носилки, на которых его доставили к карете скорой помощи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Личное: “Никогда не вернется к жене”

02.10 / Мнение: Про сбитый азербайджанский вертолет

19.12 / Кем оказался первый “космонавт” цивилизации майя?

20.07 / Мнение: Новый мировой язык, число заключенных по странам и трудности получения господдержки

10.11 / 11 ноября выходит OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, смартфон заказали сотни тысяч фанатов

18.09 / “Кинотавр-2020”: Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Виктория Исакова и другие на премьере фильма “Трое” Анны Меликян

12.10 / Американцы разочаровались в избирательной системе США

28.07 / Телеканал “Царьград” заблокировали на “Ютуб” без объяснений

11.08 / Ученые выяснили, что на заболеваемость COVID-19 влияет геном человека

29.09 / Юрий Башмет попал в больницу со страшным диагнозом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска