Три чиновника попали в опасное ДТП в Алтайском крае

29.01.2021, 22:30, Разное

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Утром 29 января на трассе Барнаул – Бийск в Троицком районе Алтайского края столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП пострадали Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и двое ее коллег, передает Пятый канал. Состояние замглавы регионального Минкультуры Галины Кубриной оценивается как тяжелое, она находится в реанимации. У самой главы ведомства переломы.