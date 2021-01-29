 

Три чиновника попали в опасное ДТП в Алтайском крае

29.01.2021, 22:30, Разное
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Утром 29 января на трассе Барнаул – Бийск в Троицком районе Алтайского края столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП пострадали Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и двое ее коллег, передает Пятый канал. Состояние замглавы регионального Минкультуры Галины Кубриной оценивается как тяжелое, она находится в реанимации. У самой главы ведомства переломы.



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