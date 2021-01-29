Мнение: «Ни одной новой войны», одиночество без России и уход бизнеса из Британии

29.01.2021, 22:08, Разное

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1. Дональд Трамп в своей прощальной речи, перечисляя великие и ужасные успехи своего президентства, заявил, что гордится тем, что не начал ни одной новой войны. Безусловно, весь цивилизованный мир должен сказать ему за это спасибо, а бывший президент Барак Обама поступил бы честно, если бы отдал Трампу свою незаслуженную Нобелевскую премию. Виктор Мараховский разбирает этот непривычный для США пацифизм:

https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html

Новых военных интервенций администрация Трампа не начала — несмотря на множество моментов, когда казалось, что интервенция вот-вот произойдет.

Напомним, кстати, эти моменты:

а) Северная Корея: в 2017 году медиасфера планеты, как сеттер за фрисби, носилась за идеей, что вот-вот разразится большая, возможно, даже ядерная, война между США и КНДР. Трамп заявил, что “могучая армада” движется в сторону полуострова, в Южной Корее развернули противоракетные комплексы, Трамп заявил, что КНДР вообще можно разнести, но кончилось санкциями и переговорами;

б) Сирия: в апреле 2018 года на основании видеохита, сооруженного “Белыми касками”, американские Вооруженные силы кинематографично ударили сотней “Томагавков” по Сирийской Арабской Республике. Практических результатов, правда, практически не имелось — кажется, в среднем 33 ракеты ранили одно гражданское лицо;

в) Иран: в начале 2020 года американским ракетным ударом был убит (в Багдаде, столице Ирака) иранский генерал Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по американским базам в этой же стране. Несколько дней мировая медиасфера ходила на ушах в ожидании большой битвы, но войны снова не случилось.

…Все эти пункты имеют между собой кое-что общее. Во всех этих случаях Трамп ни минуты не стеснялся применить что-нибудь летающее или плавающее для демонстрации силы — но ни разу не перешел от чистого произвола (хотим — и обстреливаем) к настоящей войне, которая по понятным причинам кроме произвола взваливает на агрессора еще и обязательства.

К тому же во всех моментах американская администрация останавливалась перед силой, которая могла бы нанести в ответ неприемлемый ущерб. В случае КНДР и Ирана речь шла о самих странах, обладающих впечатляющим оборонительным потенциалом, в случае Сирии — о неизбежности, в случае интервенции, столкновения с официальной державой — опекуном Дамаска: Россией. Которая вообще ядерная держава в неплохой форме.

Это заставляет нас предположить, что от войн Трамп отказывался не из миролюбия, а из трезвого осознания того факта, что настоящей войны нынешней Америке не потянуть.

2. В Германии по-прежнему не доверяют США, уход Трампа на тревожную пенсию тут ничего не изменил. Глубокая неудовлетворённость отношениями с западным партнёром вызывает у немцев тёплые чувства к партнёру восточному:

https://lenta.ru/news/2021/01/25/alonerus/

Бывший премьер-министр Бранденбурга, представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Платцек предрек Европе «полное одиночество» без России. Он высказался о важности возобновления отношений между Москвой и Брюсселем в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Немецкий политик призвал начать работу над совместной «архитектурой безопасности» с Россией на равных условиях.

По его словам, если этого не произойдет, Европа может подтолкнуть страну к дальнейшему сближению с Китаем. «Потом, если в США снова изберут “неправильного” президента — а такое может произойти — мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», — заявил Платцек.

Он также добавил, что странам Евросоюза не удастся решить стоящие перед ними вопросы без участия России. В сферу насущных вопросов, по его мнению, входит изменение климата, борьба с терроризмом, проблема беженцев, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, а также разоружение. «Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений», — пояснил Платцек.

Политик призвал переосмыслить санкционную политику в отношении Москвы, так как ограничения «нанесли ущерб обеим сторонам» и привели не только к ухудшению политических отношений, но и к росту угрозы военного обострения.

3. Британия продолжает давиться горькими плодами Брекзита:

https://lenta.ru/news/2021/01/20/begu/

Около 50 британских компаний переехали во Францию. Они начали бегство из-за Brexit (выход страны из состава ЕС). Об этом на пресс-конференции заявил глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гал.

Brexit помог французской экономике переманить часть британских компаний и их активы (суммарно на 170 миллиардов евро), в 2021 году этот процесс ускорится, уверен глава ЦБ. Почти 2,5 тысячи рабочих мест уже были переведены из Великобритании во Францию.

За первые восемь месяцев финансового года государственные займы Великобритании увеличились до рекордных 240,9 миллиарда фунтов стерлингов (323 миллиарда долларов). Страна столкнулась с самым большим бюджетным дефицитом за всю свою историю (в мирное время).