 

Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год

29.01.2021, 22:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская группа Gо-A, которая является победителем национального отбора на “Евровидение 2020” и будет представлять Украину на “Евровидении 2021”, 29 сентября отреагировала на информацию о составе жюри, члены которого уполномочены будут выбрать песню, с которой коллектив поедет на конкурс. 

“Наконец-то [появилась] официальная информация о нынешнем отборе. Весь год мы работали, экспериментировали, искали вдохновение, и это был уникальный опыт, который мы запомним на всю жизнь! Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас в этот интересный, но достаточно сложный период, ведь вы даже не представляете масштаба ответственности. Теперь слово за жюри. Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за  год”, – говорится в заявлении.

Музыканты призвали поклонников сохранять спокойствие и терпение.

https://www.facebook.com/GoAbandoriginal/posts/3016695255231355

2 февраля 2020 года группа Gо-A стала победителем национального отбора на “Евровидение 2020” – за свое выступление с песней “Соловей” коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

18 марта организаторы “Евровидения 2020”, проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая.

Участие в международном музыкальном песенном конкурсе “Евровидение 2021” примут представители 41 страны. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора.

18 ноября организаторы объявили новые правила проведения конкурса в условиях пандемии, обязав участников прислать записи своих выступлений на случай, если они не смогут приехать.

12 января 2021 года солистка Gо-A Екатерина Павленко заявила, что “примерно в феврале коллектив готов будет презентовать конкурсную песню”.

“У нас было несколько вариантов, но мы остановились на лучшей истории, на наш взгляд. Не буду рассказывать, о чем она, дождемся релиза. В основу песни положен фольклор определенного региона. Мне кажется, что нам удалось зацепить тему, которая будет интересна слушателям. Песня уже готова, но нужно еще финализировать некоторые моменты”, – рассказала тогда Павленко.

29 января на официальной странице организаторов нацотбора в Facebook появилась информация о том, что коллектив должен предоставить на рассмотрение жюри, в состав которого вошли певица Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта, а также представители НОТУ Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, не менее двух песен. Композиция, которая наберет максимальное количество баллов, станет победительницей отбора.

Ожидается, что жюри огласит результаты голосования до 10 марта. Положение о правилах отбора песни опубликовано на сайте НОТУ 26 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / США признали успех РФ в сельском хозяйстве и объявили ее конкурентом

22.10 / Косачев: Вероятность полного развала СНВ-3 стала запредельной

16.07 / Палестина пропала с карт Google

31.12 / Санду выразила готовность приехать в Россию

25.11 / РФ активизировала мероприятия по дискредитации руководства Украины – разведка Минобороны

29.08 / Умер голливудский актер Чедвик Боузман, исполнитель главной роли в “Черной пантере”

03.07 / Песков ответил на вопросы о новом празднике и ЕДГ

24.08 / Боррель – у Евросоюза нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину

26.12 / «Ради Бога, не мешай» — Болтона возмутило вето Трампа на оборонный бюджет

10.09 / Байден обнародовал свой план по сохранению рабочих мест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска