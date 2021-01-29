Зеленский одобрил закон об ускоренной госрегистрации вакцин от COVID-19

29.01.2021, 22:06, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в закон Украины “О лекарственных средствах”, он позволит ускорить государственную регистрацию вакцины от COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, закон позволяет зарегистрировать в Украине вакцину от коронавируса на один год (с возможностью пролонгации еще на год), если она получила разрешение на ее экстренное применение в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, КНР, Индии или в Европейском союзе. В то же время в Украине запрещено регистрировать российские вакцины от COVID-19.

29 января законопроект №4613 во втором чтении и в целом приняла Верховная Рада Украины.

В первом чтении проект закона был принят 28 января. Ко второму чтению в него внесли ряд правок. В частности, сферу применения закона ограничили препаратами именно против COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на утро 29 января в мире сделали уже более 87,1 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 60 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной “первого миллиона” доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 “от ведущей мировой компании”. Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

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