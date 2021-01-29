 

Сбежавшего из Украины беркутовца журналисты заметили среди ОМОНа в резиденции Лукашенко

29.01.2021, 22:06, Новости дня
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Среди омоновцев, которые посетили резиденцию Александра Лукашенко в Минске 27 января, был экс-боец расформированного украинского спецподразделения “Беркут” Сергей Киминчижи, пишет Euroradio.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт провела экскурсию для омоновцев по Дворцу независимости – минской резиденции Лукашенко. Среди них бойцы заметили Киминчижи – теперь он командир группы ОМОНа.

По данным издания, в августе он участвовал в разгоне протестующих в Беларуси, а ранее задерживал политических активистов и свидетельствовал в суде против них.

У Киминчижи есть профиль на “Миротворце”. Согласно ему, силовику 37 лет. Он родился в селе в Одесской области. Служил в армии, а потом пошел служить в одесский “Беркут”.

Во время событий Революции достоинства 19 февраля 2014 года бойцы одесского “Беркута” прорвали оцепление, выставленное одесскими активистами возле места дислокации батальона, и двумя автобусами выехали в Киев, сообщал “Информнапалм”. Одесские беркутовцы принимали непосредственное участие в событиях 20 февраля 2014 года в Киеве, один из них даже был ранен на улице Институтской.

“Информнапалм” приводит также несколько эпизодов участия Киминчижи в задержаниях белорусских активистов. В частности, по данным издания, именно он задерживал “диджеев перемен” Кирилла Галанова и Владислава Соколовского и давал в суде показания против них. 

Киминчижи – не единственный беркутовец, сбежавший в Беларусь. Ранее журналисты узнали среди силовиков, подавлявших белорусские протесты, еще как минимум троих бывших сотрудников украинского “Беркута”. 

В Украине бывших бойцов “Беркута” обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года. Следствие, в частности, установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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