“Российский шантаж работает”. Поддержка Украины в ПАСЕ упала даже по сравнению с 2020 годом

29.01.2021, 22:06, Новости дня

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Россия поддерживает выигрышную для себя стратегию поведения финансового шантажа в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом говорится в материале “Европейской правды”, опубликованном 29 января.

“Российский шантаж работает. В том числе финансовый. Именно благодаря этому шантажу, из-за которого организация погрузилась в финансовый кризис, россияне в 2019 году добились снятия с себя санкций в ПАСЕ. Тогда Москва угрожала выйти из Совета Европы, если ее не “разбанят”, и это сработало”, – отмечено в статье.

Поддерживая эту стратегию, Москва не спешит окончательно гасить задолженность перед бюджетом Совета Европы. Представители РФ при каждом удобном случае повторяют, что могут снова прервать работу в Страсбурге.

Автор статьи Сергей Сидоренко отмечает, что дело не только в финансировании. Европейские страны боятся выхода России из Совета Европы, поэтому действуют вопреки логике, “не понимая, что их всепрощение добавляет Путину уверенности в своей безнаказанности”.

Второй причиной потери поддержки Украины в ПАСЕ Сидоренко назвал неясность планов официального Киева.

“Похоже, наши друзья на Западе устали бороться. И не понимают, какой у Киева план дальнейших действий. Другими аргументами не объяснить то, что поддержка Украины упала даже по сравнению с прошлым годом”, – считает журналист.

Резолюцию с подтверждением полномочий делегации РФ 28 января приняли 107 голосами “за”. “Против” проголосовали 36 членов ПАСЕ, воздержались 24.

Очередная сессия ПАСЕ проходила с 25-го по 28 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвуют в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге.

Делегации различных стран, в том числе украинская, предлагали свои поправки к проекту резолюции, например, инициировали введение санкций против россиян за “действия, противоречащие принципам Совета Европы”. Однако правки были отклонены мониторинговым комитетом ПАСЕ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ ПАСЕ ограничить полномочия российской делегации, заявил, что эта ПАСЕ “сломалась”.

Россию в апреле 2014 года из-за агрессии по отношению к Украине лишили права голоса в ПАСЕ. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ “устранит угрозу дискриминации национальных делегаций”.

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

В январе 2020 года Украина снова обжаловала полномочия российской делегации. Но в итоге ассамблея их подтвердила.

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