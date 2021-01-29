 

Маруся Зверобой будет баллотироваться в нардепы на округе в Ивано-Франковской области

29.01.2021, 22:06, Новости дня
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Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя – Елена Самбул) будет баллотироваться в народные депутаты на 87-м одномандатном округе в Ивано-Франковской области. 

Об этом по итогам съезда партии “Европейская солидарность” в Telegram сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко – политсила решила выдвинуть Зверобой на выборы. 

Порошенко назвал Зверобой “настоящей патриоткой и профессионалом”, человеком, который “готов жизнь отдать за Украину”. Он призвал “Голос”, “Батьківщину” и “Свободу” поддержать Зверобой на выборах. 

Зверобой стала широко известна в конце 2019 года, после того, как было опубликовано видео, на котором она и Федина критикуют президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. 1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

6 февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Зверобой в угрозе убийством Зеленскому. 10 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства. 8 мая меру пресечения не продлили – группа прокуроров вовремя не подала релевантное ходатайство. 

Во время внеочередных выборов в Раду в 2019 году на 87-м округе победил кандидат от “Слуги народа” Зиновий Андрийович. Осенью 2020-го он выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области и подал заявление о сложении мандата. 17 ноября Верховная Рада проголосовала за постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрийовича.

Центризбирком назначил промежуточные выборы в Раду на 87-м округе на 28 марта. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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