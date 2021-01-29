 

В РФ могут разрешить увеличение мощностей передатчиков сотовой связи

29.01.2021, 22:02, Новости дня
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Как сообщили представители НИИ медицины труда им. Измерова, за последнее время группа специалистов из разных отраслей науки провела в РФ полномасштабное исследование влияния излучения передающих станций мобильных операторов на организм человека.

В результате ученые пришли к выводу, что мощность станций можно увеличить без вреда для здоровья окружающих.

Это касается не только привычных форматов, но и нового 5G, по поводу которого возникало немало вопросов. По словам экспертов, если регулирующие органы примут к сведению результаты исследования отечественных ученых и разрешат увеличить мощность станций, качество и скорость беспроводной передачи данных в РФ вырастут в кратчайшие сроки.



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