Мнение: Люди научились торговать акциями, милорд!

29.01.2021, 21:56, Разное

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Забавная и поучительная история о том, как комментаторы с Реддит попытались обыграть "казино" с Уолл-Стрит и чем это закончилось.

СМИ: брокерская компания TD Ameritrade запретила торговлю акциями GameStop и AMC из-за действий пользователей Reddit

В конце января из-за «войны» с хедж-фондами и игроками на понижение, которую начали на бирже пользователи с сабреддите Wall Steet Bets, резко выросла стоимость акций сразу нескольких компаний. Среди них — сеть игровых магазинов GameStop и крупнейшая в США сеть кинотеатров AMC, которые до этого отчитывались об убытках.

Однако, судя по всему, брокеры начинают ограничивать торговлю ценными бумагами этих компаний. Пользователи торговой платформы TD Ameritrade сообщили, что там подобный запрет уже действует. Они получили соответствующее предупреждение об изменениях в связи с «беспрецедентной ситуацией на рынке».

Возможно, при необходимости в ситуацию вмешается и министерство финансов США. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что в правительстве «следят» за происходящим на фондовом рынке.

Из-за того, что реддиторы начали массово скупать акции компаний, всего за сутки стоимость ценных бумаг AMC и GameStop выросла в разы. Сеть игровых магазинов обновила свой исторический рекорд по стоимости, а цена акций кинотеатральной сети стала максимальной за два с половиной года.

Также рекордный скачок в стоимости показала компания BB Liquidating Inc., бывшая Blockbuster Entertainment Inc., которой принадлежала крупнейшая в Америке сеть видеопроката. После банкротства её акции стоили около цента, но резко выросли примерно в 70 раз. Многие пользователи сети отметили всю абсурдность ситуации, а также обратили внимание на то, что «обыграть» сам фондовый рынок простым людям не удастся.

https://dtf.ru/gameindustry/623714-smi-brokerskaya-kompaniya-td-ameritrade-zapretila-torgovlyu-akciyami-gamestop-i-amc-iz-za-deystviy-polzovateley-reddit – цинк

Вот так и выглядит свободный рынок. Обдирать лохов можно, обдирать крупные хедж-фонды нельзя.

Они тут же задействуют дубинку регулятора. Все равно, как если обычный обыватель выиграл несколько раз подряд в казино в "однорукого бандита", а потом на выходе из казино его избила охрана и отобрала деньги.

На самом деле, это прекрасная история. С одной стороны она показывает всю искусственность этой игры, когда стоимость кампании искусственно растет, просто потому, что группа людей решила с целью "что-то доказать" начать скупать акции. А с другой стороны, она хорошо показывает, что эта игра изначально неравна, если конечно еще есть люди, которые этого не понимают. Поэтому забавно читать как тех, для кого это стало открытием, так и тех, кто пытается это оправдывать, утверждая, что это нормальная система, которая в своей основе находится где-то рядом с "Джой-Казино".

Плюс избранные камменты с DTF:

Там все довольно сложно и просто одновременно. Хедж Фонды, в основном я так понимаю merlin, продавали кучу акций геймстопа в шорт. Шорт это когда продаешь акцию сейчас взяв ее в кредит у брокера, а потом в какой-то момент выкупаешь, если в момент выкупа она стоит дешевле, то получаешь прибыль, если дороже то теряешь. Ну и собственно еще платишь за обслуживание этого кредита. Вот эти хедж фонды настолько ебанулись от жадности, что в итоге напродавали акций геймстопа больше, чем их вообще существует(вот тут я не особо понимаю механизм).

Это заметили несколько трейдеров, включая одного из того самого сабреддита, который об этом там писал. Плюс еще Майкл Бьюрри, который стал известен после 2008, когда он зашортил говнокредиты от банков. Они начали скупать эти акции, потом к этому подключились реддиторы, чтобы наказать эти самые хеджфонды. Потом к этому веселью подключился Маск, который в твиттере опубликовал ссылку на этот самый сабреддит и наверняка сам купив кучу акций. Плюс поскольку большинство реддиторов торгуют через приложение robinhood, который продает другим фондам информациям чем торгуют его пользователи, наверняка какой-то из фондов тоже влил деньги в эти акции увидев спрос на них.

И сейчас хедж фондам надо платить кучу денег за обслуживание своих шортов. В итоге самый пострадавший merlin даже попросил денег у другого фонда, чтобы продать еще больше акций чтобы попытаться снизить их стоимость. Но пока им это не удается, поэтому они подключили тяжелую артилерию в виде, того что начали жаловаться в комиссию по ценным бумагам что плохие реддиторы их обижают и пампят акцию. И начали влиять на брокеров, один уже запретил у себя покупать геймстоп.

Короче я так понимаю что это примерно как в 2008 может вызвать цепной эффект, когда банкротство одного хедж фонда потянет за собой банкротство других, потому что они там между собой все связаны. И скорее всего правительство опять побежит опять спасать охуевших от жадности пидорасов, потому что они too big too fail.

Жадные пидорасы наебали сами себя напродавав кучу акций и не сумели вовремя остановиться чтобы откупить их. Это заметили некоторые трейдеры и реддиторы, которые скупили акции подняв стоимость акций. В итоге жадные пидорасы в жопе и могут потерять огромную кучу денег и вызвав новый кризис

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так в этом и был замысел. так как фондовый рынок работает по сути на автомате. если кто-то начнёт скупать что-то массово, то затем проданные акции подешевке пытаются выкупить те, кто их только что продал, но из-за тренда они покупают их дороже. а остальные видят, что кто начал скупать акции так дорого, то и они начинают вкладываться в них. и дальше просто лавинообразно цена растёт. а сами реддиторы скорее всего в основной массе сделали деньги на ранних этапах.

этот процесс часто крупные корпорации используют, чтобы не дать конкурентам купить какой-нибудь актив, который перед этим они через фонды занижают. но тут это провернули люди из инторнетов просто ради мемов.

думаю именно такой эффект был неожиданным. то что будет рост акций и на этом можно заработать – это прогнозируется, но то что Геймстоп стал самой продаваемой акцией на рынке вообще, это конечно именно лавина, достигнувшая масштабов, которые там точно никто не задумывал. как и то, что акции ГеймСтопа сознательно занижал крупный хедж-фонд (зачем, это вопрос). В итоге он лишился кучи денег, а торги остановили.

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Ну вот только что прочитал, что один из хедж-фондов проебал на шорте геймстоп почти 4 лярда, то есть треть своего капитала. Это прикольно. Но разве теперь доморощенные трейдеры не начнут сливать массово акции? Геймстопу-то не поможет это никак, а хедж-фонды все равно найдут способ навариться.

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А тем временем на сабреддит wallstreetbets ограничили вход. Интересно как после этого все будет продвигаться. Это было основным местом где была координация всех

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Еще был дискорд. Но его удивительно одновременно забанили вместе с реддитом за hate speech

Тут и цензура оказалась кстати. Свободный рынок и свобода слова торжествуют!

Плюс еще одно смешное описание всей этой клоунады пошатнувшей американский фондовый рынок.

https://twitter.com/lafefla – цинк

И в качестве вишенки на торте. Оправдания шведского игрового издателя Paradox.

Мы отрицаем обвинения в том, что эта группа состоит из игроков EUIV, разбирающихся в торговле, экономичных min-maxers Victoria 2 и оптимизаторов трафика Cities Skylines.

Всегда знал, что в стратегии от Paradox играют умные люди.

PS. В целом, немало посмеялся читая комментарии к этой истории.

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