Мнение: Ситуация отмены целей

29.01.2021, 21:54, Разное

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С моими комментариями – про известный скандальный опрос ВЦИОМа, когда “выяснилось”, что в стране количество людей, считающих себя “счастливыми”, оказалось максимальным за весь период исследований:

— Большого доверия социологическим службам нет, — соглашается социальный психолог Алексей Рощин, — все они, как в советских детективах говорилось, «работают под контролем». Но если им поверить, то объяснить эти данные можно так.

У человека есть три состояния: или он стремится к улучшению своего положения, или чувствует, что все катится в тартарары и впадает в отчаяние. А третье состояние, наиболее характерное для советского периода, можно назвать «лишь бы не было войны», было тогда такое выражение. Это базовое состояние для человека советской формации. Еще Высоцкий пел: «спасибо, что живой». Этот подход характерен и сейчас для нашего населения.

«СП»: — А почему до кризиса было меньше счастливых?

— В период 90-х и нулевых случилось некое выпадение из нормы, когда люди надеялись куда-то подняться, вырваться на другой уровень. А если человек стремится чего-то достичь, он реже считает себя счастливым: потому что видит перед собой непокоренные вершины, недостигнутые цели и понимает, что где-то еще недоработал. Поэтому в 2014-м счастливых было меньше. А в кризис наступает понимание, что никаких поставленных целей уже не достигнуть, обстановка этому не благоприятствует. Но смириться и признать, что все плохо, а дальше, вероятно, будет еще хуже — тоже состояние дискомфортное. И люди адаптируются к кризису через отмену целей.

Если до кризиса человек хотел построить дачу, съездить вокруг света, купить машину, то в состоянии кризиса он сам для себя постановил, что все это баловство, лишнее беспокойство. И то, что есть — уже замечательно, уже счастье. Этому способствует и рост пропаганды. Сейчас ситуация отмена целей охватила подавляющую часть населения. Как и в период «застоя» люди радуются: зато войны нет” (2018).

Забавно лишь, что из коронабесного 2021-го кому-то зима 2018-го и в самом деле покажется безоблачно счастливым временем…