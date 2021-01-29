 

Honor разрабатывает премиальный смартфон со складным экраном

29.01.2021, 21:52, Разное
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Китайская компания Honor разрабатывает фирменный премиальный смартфон со складным экраном. Точная дата продаж и стоимость устройства не называется.
Сотрудники Honor очень внимательно относятся к безопасности и не разглашают никаких данных о предстоящих флагманских устройствах. Несмотря на это, инсайдерам всё же удалось узнать о готовящейся новинке. Исходя из их заявлений, в корпорации создают Honor Magic со складным экраном. Помимо полностью переработанного дизайна из-за гибкой системы дисплея, смартфон должен удивить ещё и ценой. До этого момента Honor выпускали исключительно бюджетные телефоны и даже представленный V40 является недорогим флагманским устройством. Именно поэтому появление премиального телефона привлекает столько внимания общественности.

Не исключено, что Honor Magic является прямым конкурентом Huawei Mate X. О цене пока нет никакой информации, как и о возможной дате презентации. Несмотря на это, аналитики прогнозируют аналогичную стоимость. На старте продаж Huawei Mate X получил ценник 2400 долларов.

Источник: www.popmech.ru



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